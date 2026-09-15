Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque RibaltaTragedia taurina en la VilavellaMaltratador Vila-realDerribo Zeus y El DesvánClaves del CD CastellónProblemas nuevo BizumLluvia en CastellónAlerta Policía NacionalLidl
instagramlinkedin

Opinión | LA RÚBRICA

Paloma Pascual

Paloma Pascual

Paloma Pascual es secretaria de Igualdad del PSPV-PSOE de Castelló

Añádenos en Google

No son salidas de tono

Hay insultos que dicen mucho más de quien los pronuncia que de quien los recibe. Lo ocurrido estos días con Diana Morant no puede despacharse como una salida de tono más. Morant criticó la gestión del presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y él respondió llamándola «lameculos de Sánchez» y que «no vales para nada», entre otros exabruptos. No hace falta forzar demasiado la interpretación para entender qué hay detrás. Hay mujeres que, cuando cuestionan, incomodan o disputan espacios de poder, siguen encontrándose con políticas de señoro, intentar hacerlas más pequeñas para que molesten menos.

Y no es la primera vez. Hemos escuchado a dirigentes del PP llamar «caniche», «ratonera» o «perrita» a mujeres socialistas. También a la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad afirmar en Les Corts que el Gobierno de España estaba «lleno de prostitutas». Que una mujer reproduzca ese mismo lenguaje no lo hace menos machista. Al contrario, confirma hasta qué punto determinadas formas de desprecio se han abierto paso entre las derechas sin demasiada resistencia. Más de 7.000 personas han sido atendidas en los centros 24 horas de la Comunitat Valenciana. Conviene tener presente esa cifra antes de trivializar expresiones como «no vales para nada».

Se puede hacer oposición con dureza, discutir una gestión y responder con toda la contundencia que se quiera. Lo que no deberíamos aceptar es que determinados responsables públicos crean que humillar a una mujer forma parte de la política. Y mucho menos acostumbrarnos a escucharlo como si no pasara nada. Porque no son salidas de tono. Es machismo.

Secretaria de Igualdad del PSPV-PSOE de Castelló

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia taurina en Castellón: Fallece el vecino de la Vilavella de 80 años que fue corneado en los 'bous al carrer'
  2. Corneado de gravedad un hombre de 80 años durante la exhibición del primer toro de Festa la Vila de la Vilavella
  3. Un joven circula por Castelló con más de 40 kilos de marihuana en el coche y acaba detenido
  4. Cerca de 29.000 castellonenses se beneficiarán del descuento en la tasa de la basura. Las fechas para el cobro de los recibos domiciliados
  5. De Catí a Mestre Arrosser de la Ruta de la Sega de l’Arròs
  6. Aplazan dos horas el inicio del examen de las oposiciones de Educación Infantil en Castellón. Esto es lo que ha pasado
  7. Susto taurino en Castellón: Un jinete cae del caballo durante la entrada de toros de La Vilavella
  8. Imágenes históricas de empleados y clientes de la discoteca Zeus y El Desván en Castelló

Moncofa actúa en uno de sus puntos más conflictivos ante las lluvias torrenciales

Moncofa actúa en uno de sus puntos más conflictivos ante las lluvias torrenciales

La última voluntad de una vecina de Benicàssim deja 1,6 millones para mejorar el Hospital Provincial

La última voluntad de una vecina de Benicàssim deja 1,6 millones para mejorar el Hospital Provincial

Pamesa se consolida como el tercer grupo cerámico del mundo

Pamesa se consolida como el tercer grupo cerámico del mundo

La radiografía de Castelló a debate con vivienda, servicios públicos y grandes proyectos como ejes centrales

La radiografía de Castelló a debate con vivienda, servicios públicos y grandes proyectos como ejes centrales

Los trabajadores extranjeros marcan nuevo récord en Castellón y se duplican en una década: los sectores en los que más destacan

Los trabajadores extranjeros marcan nuevo récord en Castellón y se duplican en una década: los sectores en los que más destacan

Almassora iluminará su casco histórico con un piano y 200 velas: toda la programación de Viu la Vila

Almassora iluminará su casco histórico con un piano y 200 velas: toda la programación de Viu la Vila

Ocho empresas de Asebec estarán en la feria de maquinaria cerámica Tecna

Ocho empresas de Asebec estarán en la feria de maquinaria cerámica Tecna

Uno muy destacado y varios suspensos en el uno del Villarreal-Betis: entra y vota por el mejor

Uno muy destacado y varios suspensos en el uno del Villarreal-Betis: entra y vota por el mejor
Tracking Pixel Contents