Hay insultos que dicen mucho más de quien los pronuncia que de quien los recibe. Lo ocurrido estos días con Diana Morant no puede despacharse como una salida de tono más. Morant criticó la gestión del presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y él respondió llamándola «lameculos de Sánchez» y que «no vales para nada», entre otros exabruptos. No hace falta forzar demasiado la interpretación para entender qué hay detrás. Hay mujeres que, cuando cuestionan, incomodan o disputan espacios de poder, siguen encontrándose con políticas de señoro, intentar hacerlas más pequeñas para que molesten menos.

Y no es la primera vez. Hemos escuchado a dirigentes del PP llamar «caniche», «ratonera» o «perrita» a mujeres socialistas. También a la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad afirmar en Les Corts que el Gobierno de España estaba «lleno de prostitutas». Que una mujer reproduzca ese mismo lenguaje no lo hace menos machista. Al contrario, confirma hasta qué punto determinadas formas de desprecio se han abierto paso entre las derechas sin demasiada resistencia. Más de 7.000 personas han sido atendidas en los centros 24 horas de la Comunitat Valenciana. Conviene tener presente esa cifra antes de trivializar expresiones como «no vales para nada».

Se puede hacer oposición con dureza, discutir una gestión y responder con toda la contundencia que se quiera. Lo que no deberíamos aceptar es que determinados responsables públicos crean que humillar a una mujer forma parte de la política. Y mucho menos acostumbrarnos a escucharlo como si no pasara nada. Porque no son salidas de tono. Es machismo.

Secretaria de Igualdad del PSPV-PSOE de Castelló