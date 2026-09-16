Ni cajas ni piedad

Avanza el inquietante virus del materialismo a ultranza, primando el algoritmo con resultados económicos a la dignidad del ser humano. Esta terrible paradoja de nuestra maltratada sociedad, encuentra terreno abonado en la praxis de los bancos y las que fueron cajas de ahorros. Estas últimas empresas del dinero, hace tiempo, finiquitaron cualquier vestigio social y proximidad con las personas, génesis medular de su nacimiento. Las reconvertidas cajas han renunciado a la cercanía y acogimiento que las diferenciaba de los bancos, y, salvo escasas excepciones, han devenido en puros y duros emporios dedicados al frenesí de buscar la escalada de beneficios sin límite en la cima, caiga quien caiga por el camino. Poco entiendo de cuestiones financieras, siempre les he tenido aversión. Tal vez sea por el maestro que me tocó en suerte durante la etapa de primaria, en los años sesenta, quien solía soltar aquello de la usura en referencia a las entidades privadas dedicadas al negocio del dinero, en evidente sintonía con el ideario joseantoniano. El fundador de Falange abogaba por la nacionalización de la banca en el punto doce del programa ideológico de lo que Primo de Rivera denominaba como nacionalsindicalismo. Pero esa es otra historia.

A lo que íbamos. Las antiguas cajas de ahorros, prácticamente extinguidas en 2008, nacieron en el siglo XIX ante la necesidad de atender a un sector social más desfavorecido y entonces excluido de la banca comercial privada por falta de rentabilidad. El modelo, iniciado en Jerez en 1834, establecía crédito sin ánimo de lucro combinado con el denominado monte de piedad y una emergente obra social. La fórmula financiera popular, denostada por motivos políticos y económicos hasta su interesada extinción, sería hoy tabla de salvación para no pocos autónomos y pequeñas pymes, también vulnerables ciudadanos, sometidos al paulatino endurecimiento de las entidades financieras incluidas las que eufemísticamente exhiben la referencia semántica de caja.

De aquellas empresas sociales benefactoras sin el ansia de conseguir récords de beneficio de forma insaciable, ejercicio tras ejercicio, hemos pasado al capitalismo puro y duro enmascarado con fundaciones y embaucadoras retóricas de CEO satisfechos de anunciar semestralmente multimillonarios beneficios que pulverizan a los ya pingues del año anterior. Entre tanto, con escasa difusión mediática, sabido es el poder de la prebenda publicitaria, en estos días miles de microempresas, pymes y autónomos viven un calvario merced al vencimiento de créditos ICO Covid cuya totalidad, en teoría avalada por el Estado en un ochenta por ciento, les es exigida por la banca mientras aplica, implacable, un desmedido endurecimiento de la política crediticia con especial puntilla a la hora de someterse los afectados a la obligada refinanciación. Los juzgados no dan abasto ante la catarata de demandas de afectados por lo que consideran malas prácticas y abuso bancario. Al general de los banqueros les importa una higa. Solo les preocupa batir récords de ganancias. Añoradas cajas de ahorros y montes de piedad.

Periodista y escritor