En Castellón no se vive de gorra

Insistencia, intimidación y amenazas. Este ha sido durante años el modus operandi de los conocidos como gorrillas en algunos puntos de Castellón. Una situación que se repite en los alrededores del Hospital General, la estación de tren, el Hospital Provincial, la zona de Castalia o el Grao. Aprovechándose de la necesidad de muchos ciudadanos de encontrar aparcamiento, estas personas ocupan el espacio público y exigen dinero a los conductores por un sitio que debería ser totalmente gratuito.

Durante demasiado tiempo se ha permitido que esto se normalice. Como si formara parte del paisaje de nuestra ciudad y no hubiera nada que hacer. Pero sí se puede hacer. Y se debe hacer. Desde la Policía Local nos hemos propuesto acabar con este problema. Lo estamos haciendo con sanciones, identificaciones, vigilancias y presencia policial constante. Día sí y día también hay patrullas en estos puntos, se comprueban reincidencias y se hace seguimiento de aquellos casos que se repiten. Queremos terminar con el problema.

Y hay que hablar de por qué está aumentando. Es una consecuencia más de unas políticas migratorias que no funcionan. Las decisiones del Gobierno de Sánchez sobre inmigración y control de fronteras terminan teniendo consecuencias en nuestras ciudades. Basta con acercarse a algunos de estos puntos para comprobar la realidad. Grupos de jóvenes magrebís que terminan recurriendo a estas prácticas para obtener dinero. Castellón tiene que hacer encaje de bolillos para solucionar desde el Ayuntamiento problemas que deberían abordarse desde el Gobierno de España.

Portavoz de Vox en Castellón