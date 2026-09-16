Cersaie, escaparate y termómetro

La elevada presencia castellonense en Cersaie vuelve a poner de manifiesto el peso internacional de la cerámica española. La representación de Tile of Spain será la segunda más numerosa de la feria, solo por detrás de la italiana, en una cita que cada año convierte a Bolonia en el gran escaparate mundial del sector. Para una industria tan vinculada a Castellón, el dato tiene una lectura que va bastante más allá de la anécdota.

Cersaie llega además en un momento en el que la cerámica necesita algo más que enseñar novedades y defender su posición comercial. El sector afronta un escenario exigente, marcado por la evolución de los costes energéticos, la competencia de fabricantes de otros países, la incertidumbre internacional y una demanda que no termina de recuperar el pulso de otros ejercicios. En este contexto, mantener una presencia tan amplia en una feria capaz de reunir a miles de profesionales de todo el mundo constituye una oportunidad para hacer negocio, pero también para medir fuerzas y comprobar hacia dónde se mueve el mercado.

La industria castellonense conoce bien la importancia de la internacionalización, quizá sea su mayor carta de presentación junto a su capacidad de innovar y su apuesta por el diseño. Durante décadas ha construido buena parte de su fortaleza sobre la capacidad para vender fuera, diversificar mercados y competir de tú a tú con gigantes mundiales. Esa apuesta explica en buena medida que Tile of Spain conserve una posición destacada en una feria en la que confluyen fabricantes, distribuidores, arquitectos, diseñadores y prescriptores de todo el mundo. Pero precisamente por eso conviene no confundir una elevada presencia en Bolonia con una situación cómoda. El músculo exportador no elimina las dificultades estructurales que soporta la industria.

Cersaie debe servir, por tanto, para tomar el pulso al sector y detectar oportunidades en un mercado cada vez más disputado. La cerámica española tiene argumentos para competir, pero necesita que esos argumentos vayan acompañados de condiciones que permitan producir y exportar a precios competitivos. La energía vuelve a ser una de las claves, como lo son también la innovación, la eficiencia, la apertura de nuevos mercados y la capacidad para diferenciarse frente a competidores que no siempre afrontan las mismas exigencias regulatorias y medioambientales.

Hay, además, una cuestión que trasciende la propia feria. La promoción de Tile of Spain y la preparación de nuevas iniciativas internacionales demuestran que la promoción exterior no puede limitarse a acudir a las grandes citas cuando llega el calendario. Hace falta una estrategia continuada para mantener la marca, abrir mercados y situar la cerámica española allí donde se toman las decisiones de compra y de prescripción.

Bolonia volverá a ser una semana más un gran escaparate. Pero también debería ser un termómetro. La elevada presencia española demuestra que el sector conserva ambición y capacidad de competir. El reto es que esa fortaleza empresarial encuentre el respaldo necesario para que Castellón y el conjunto de la industria cerámica española sigan ocupando un lugar relevante en un mercado mundial que cada vez ofrece menos margen para los errores y que, en no pocas ocasiones, se ha encontrado con la incomprensión de quienes deben dar soluciones desde los despachos oficiales.