Opinión | A FONDO
DipuComerç, la nostra força
Quan un es marca objectius, no es conforma amb avançar, sinó que desitja aconseguir-los. Aquest és l’esperit que ha marcat, i continua marcant, el nostre projecte a la Diputació de Castelló. Un pla de desenvolupament que fa més de tres anys la província de Castelló va voler que lideràrem i que hui es fixa nous reptes després d’aconseguir altres metes. El desig de superació que mai descansa.
El comerç, les pimes i els autònoms són un poderós bastió per a la nostra província. El valor en alça que crea ocupació i dona servei als ciutadans. El que fixa població i genera desenvolupament. El carburant que permet que el motor de la nostra província accelere cada dia i l’activitat dels quals és sinònim d’oportunitats per a la nostra terra.
A ells ens dirigim quan decidim emprendre una nova via de treball. La d’injectar diners als comerços, pimes i autónomos per a enfortir el desenvolupament, promoure l’ocupació, incrementar l’activitat i, per tant, insuflar vida. El poder de l’emprenedor que no descansa fins que aconsegueix l’èxit.
I eixe model de superació que encarnen milers d’autònoms cada dia és el que hem pres com a guia per a establir una aliança comercial amb el teixit econòmic de la nostra província. Dos milions d’euros injectats per la Diputació a través dels ajuntaments als comerços, les pimes i els autònoms dels nostres 135 municipis i la seua entitat menor, El Ballestar. Perquè tots han de ser part d’aquest model d’èxit que hui la província continua gaudint per a millorar la vida dels nostres veïns i garantir benestar entre tots els residents a la província.
Fruit d’aquesta obstinació i dels objectius que ens marquem, hui hem presentat el bono DipuComerç. Una iniciativa pionera que naix amb el desig de fer costat als qui més arrisquen per a continuar guanyant. Que pretén continuar fent forta a la nostra província amb el seu esforç i treball.
Els dos milions d’euros que destinem es convertiran en quatre milions exercint la valuosa funció multiplicadora que aquesta Diputació té per objectiu. Duplicar les oportunitats, incrementar el desenvolupament i reforçar el creixement.
Comerços, pimes i autònoms guanyen. I amb ells, guanyem tots. Perquè eixa dedicació que abandera la seua activitat, la tenacitat amb el qual desenvolupen els seus serveis, la proximitat del seu tracte i la qualitat dels seus productes mereixen reconeixements, però també inversions.
Per primera vegada la Diputació Provincial de Castelló manifesta el seu suport amb el teixit productiu establint una línia de bons que redundaran en l’activitat dels autònoms de les nostres terres. Famílies compromeses amb negocis que hui continuen sent molt més que atenció i tracte, producte i servei. Són l’ànima del poble. La nostra vida.
Des de la Diputació, volem que continuen creixent. Que el seu exemple permeta obrir més oportunitats amb noves activitats. Que l’emprenedoria es multiplique i eixa ona imparable de creixement no deixe d’avançar.
Per a fer-ho possible ens dirigim una vegada més als nostres alcaldes i alcaldesses. Perquè exercisquen de vasos comunicants entre el govern provincial i el teixit comercial de les seues poblacions. Els ajuntaments, des de la seua llibertat i amb el nostre suport, podran teixir la millor de les aliances amb el comerç de proximitat.
I com aquest estiu han sigut moltes les localitats afectades pels diferents incendis, també hem volgut prestar una especial atenció als municipis afectats pel foc del juliol passat, reforçant la inversió en els seus comerços amb una discriminació positiva per l’emergència que van patir.
Amb el desig de continuar generant riquesa i activitat, donem absoluta llibertat a les poblacions per a fixar la ruta més oportuna per a desenvolupar la campanya. Poden decidir el tipus de comerços o activitats de pimes i autónoms als quals es dirigeixen. També el periode d’aplicació del bono DipuComerç, amb la data límit del pròxim 30 de juny de 2027. Poden gaudir de plena llibertat dins d’aquesta iniciativa.
Perquè del que es tracta és que els nostres pobles, les nostres ciutats, tornen a injectar recursos en els qui generen ocupació i servei. Ells son els prinicipal artífexs de la bona marxa d’una província, com la de Castelló, que creix gràcies a la seua dedicació i treball. Al seu sacrifici i esforç.
Amb una voluntat de reconeixement absolut i un desig de reivindicar la seua fortalesa com la llavor del poder de la nostra terra, prenem la mà d’autònoms, comerços, negocis familiars i pimes. La mà de tants treballadors que cada dia s’alcen a l’alba i es fiquen al llit de matinada pensant a donar el millor a aquesta província i continuar fent feliç a aquesta terra que és la nostra. Mai hauran paraules suficients per a agrair-vos tant.
Sou la nostra força.
Presidenta de la Diputació Provincial de Castelló
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