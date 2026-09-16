Opinión | LA COLUMNA
Fer que les coses passen
La política té sovint dues cares, una que ocupa titulars, fotografies i anuncis. I altra, molt menys visible, que consisteix a aconseguir que les coses passen. Que una idea es convertisca en projecte, que un espai tancat s’òbriga, que el patrimoni es conserve o que els serveis funcionen cada dia. A Compromís sempre hem entés la política des d’eixa segona mirada: la de la faena.
I justet ara tenim un bon exemple: L’Alqueria de Puchol. La compra per part de l’Ajuntament va ser una decisió important per protegir un espai singular del nostre patrimoni. Però adquirir un immoble és sols el principi. Després toca estudiar com recuperar l’espai, coordinar departaments, actuar sobre l’entorn, obrir accessos, mantenir el jardí, pensar els seus usos i fer possible que allò que durant anys no era dels vila-realencs, ara forme part no només de la nostra història sinó també de la nostra vida cultural. I ací és on està Compromís fent faena. Volem que siga un espai viu, un refugi climàtic, un tresor al servei del veïnat. Un projecte que parle del nostre patrimoni, que ens done les tan necessàries zones verdes i que ens permeta créixer sense perdre la nostra identitat.
És una faena compartida amb molts implicats, Serveis Públics, Urbanisme, Arxiu, Cultura, fins i tot persones concretes que no els ha importat estar presents reiteradament per tindre cura i defensar el nostre patrimoni i la nostra memòria i això em fa sentir molt orgullosa de la gent que tinc al voltant i sembla que en gairebé un mes totes podreu veure tot açò de què parle amb la jornada de portes obertes que estem preparant. Perquè governar és prendre grans decisions, per suposat, però governar és també fer el seguiment l’endemà. No necessitem, ni molt menys, que cada gestió porte un cartell amb el nom de ningú. Però sí que és important explicar què fem, perquè darrere de moltes coses que funcionen cada dia hi ha persones espentant perquè funcionen. La bona política és treballar-la i convertir-la en una realitat útil per a la gent.
Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial
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