Inicio de curso

El mes de septiembre marca siempre el inicio de una nueva etapa. Más de 5.600 alumnos han comenzado un nuevo curso escolar en nuestra ciudad, y lo han hecho con los deberes hechos por parte del Ayuntamiento. Durante los meses de verano no hemos parado. Hemos trabajado intensamente para mejorar el confort térmico en las aulas, creando nuevos espacios de sombra y dotando zonas comunes de aire acondicionado. Con una inversión superior a los 53.000 euros, hemos atendido además las labores de mantenimiento, jardinería y limpieza en los centros educativos de la localidad.

De igual modo, el curso político arranca con el trabajo al día. No hemos perdido ni un solo día durante el periodo estival para acelerar los proyectos encaminados a transformar Burriana. Muestra de este ritmo de gestión han sido los diversos plenos, tanto ordinarios como extraordinarios, celebrados en julio y agosto.

Cuando asumí el honor de ponerme al frente de este Ayuntamiento, la radiografía que los propios vecinos me compartíais en cada calle, plaza y portal era la de una Burriana que languidecía, sucia y abandonada. Hoy, ese cambio de rumbo es una realidad visible en cada rincón. La activación del plan integral de limpieza por sectores, junto a la inversión de más de un millón de euros en maquinaria puntera y la puesta en marcha del ADN Canino, evidencian el vuelco rotundo en el cuidado de nuestras calles.

A esto se suma la modernización del alumbrado. Con la renovación integral de más de 6.500 luminarias por tecnología led, hemos alcanzado un ahorro energético del 43,5% e integrado un sistema de telegestión punto a punto para supervisar cada farola en tiempo real. Y lo más importante, ambas iniciativas se llevan a cabo sin que le cueste un solo euro extra al bolsillo de todos los burrianenses.

Demostramos con hechos que otra forma de gobernar es posible atrayendo más de 65 millones de euros de la Generalitat valenciana para renovar nuestra ciudad y, a la vez, reduciendo los impuestos a las familias. Nos remangamos desde el primer instante y no voy a levantar el pie del acelerador en este tramo final de legislatura. Burriana no puede esperar más por infraestructuras como el Centro de Salud del Puerto, el IES Jaume I, el CEE Hortolans, la depuradora o el Polideportivo Sant Blai. No son promesas, son prioridades que vamos a hacerlas realidad. Cumplimos con lo prometido y seguiremos dejándonos la piel por la Burriana que todos merecéis.

Alcalde de Burriana