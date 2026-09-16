Se me ocurrió preguntarle a ChatGPT, si la IA puede matarnos a todos. En la primera respuesta esquivó la pregunta diciendo que el sistema no funcionaba y que me pusiera en contacto con mi suministrador. Seguramente fue una casualidad porque insistí, y me contestó. ¿Puede la IA acabar con nosotros? La respuesta inicial fue exactamente como lo que los políticos hacen ante una pregunta incómoda: reinterpretarla. Convirtió el problema en otro. Habló de los puestos de trabajo que desaparecerán. Era una respuesta razonable, pero no.

Insistí, y apareció un segundo movimiento: desplazar el foco. La conversación pasó a su posible capacidad destructiva a los programadores que abandonan sus trabajos: «Los que realmente desaparecerán serán los programadores informáticos y los sistemas de programación informática porque no harán falta». Ante mi insistencia, incómoda para la máquina, finalmente apareció un tercer movimiento, todavía más sutil: poner en cuestión a quienes advierten del peligro, sugiriéndome que debería estudiar sus causas reales.

Todo esto resulta interesante porque demuestra algo: una IA puede responder sin mentir y, aun así, esquivar una pregunta. No necesito que una máquina me diga que vamos a morir porque eso es lo único seguro. Tampoco necesito que me diga que es imposible un cataclismo a nivel mundial provocado por la IA. Eso ya lo veremos. Lo preocupante es que las muchas IA que se programan lleguen a perseguir objetivos inocentes que sean incompatibles con nuestra supervivencia.

Urbanista