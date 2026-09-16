Opinión | LA RUEDA
Lo que no se ve (II)
Uno escribe y no sabe si otro lo lee o no. Alguna vez alguien me ha llamado para decirme que leyó tal articulito o tal escrito, pero yo creo que no es por la calidad, sino por la amistad. La semana pasada escribimos sobre esta gente involucrada en el voluntariado y hoy lo hacemos sobre Burkina Faso (Safané): una asociación de cooperación nacida y desarrollada en Castellón hace más de 55 años, capitaneada por el doctor Massotti y señora y con la incorporación temprana de la castellonense Inmaculada Puig, que continúa como cooperante y cabeza visible todavía, a caballo entre aquel país y España, con sede en nuestra ciudad e incansable visitadora y promotora de proyectos.
Ahora, como cada año y con motivo de conservar la llama, se publica un calendario, que se reparte parar dar a conocer la cultura de aquel país y los estudios etnográficos que corresponden. El nombre del calendario, Gnanou, habla de los proyectos solidarios que se han realizado en torno a diversos temas, tales como juguetes tradicionales, objetos de madera noble, máscaras rituales y funerarias, instrumentos musicales, tejidos y otros de carácter etnográfico. Aparte, la sanidad es una constante entre las ayudas que, desde aquí, se remiten al país para discapacitados y otras enfermedades, así como asesoramiento cultural en distintos aspectos.
Es esta una de las labores que se realizan y de las que muchos no se aperciben, pero gracias a su ayuda y dedicación llevan años funcionando y aportando un interés a la población destinataria y es una satisfacción para nuestra ciudad y provincia en donde se gestó la idea que sigue viva y productiva, con continuas innovaciones y ampliación de la rama cooperante.
Profesor y Valencià de l'Any 2025
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