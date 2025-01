Lleialtat i confiança per Cabanes

Des de dissabte assumisc, de nou, el repte, l’orgull i la responsabilitat de ser l’alcaldessa del meu poble, Cabanes. No és un càrrec que em ve de nou. Des del 2016 he treballat sense descans per a transformar el nostre poble en un lloc millor, un lloc on poder fer vida plena, amable, inclusiu, participatiu i obert a totes i tots. Però sé que encara queda molt per fer.

Ara, amb l’alternança en l’alcaldia, continuaré aquest projecte amb la mateixa lleialtat i confiança de la mà dels companys d’UPP-Compromís. Com vaig assenyalar al ple d’investidura, no és fàcil gestionar un ajuntament com el nostre, el d’un municipi menut amb problemes d’ajuntament gran.

El meu compromís amb Cabanes i la Ribera està per damunt de sigles o partits, i sempre defensaré els interessos del nostre poble. Ho hem demostrat amb la defensa de Torre de la Sal i ho continuarem fent i reclamant que no se’ns retiren els 151.000 euros del Fons de Cooperació Municipal de la Diputació.

Bé comú

El que queda de legislatura vull que la toxicitat política abandone el nostre poble. Per això, faig una crida al PP i els dic que les portes de la meua alcaldia estaran sempre obertes per a treballar pel bé comú, però només demane seriositat, rigor i, sobretot, lleialtat.

A totes i tots els veïns, gràcies per la confiança. Promet no defraudar-vos i deixar-me la pell per tot allò que importa, Cabanes i la Ribera i la seua gent. Gràcies també a David, amic, per la teua gran tasca com a alcalde i a tota la meua família per ser el motor que em dona forces per continuar treballant cada dia per aquest poble que tant estime.

Alcaldessa de Cabanes