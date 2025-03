El poble valencià té dret a decidir quin futur vol i qui lidera la reconstrucció després de la dana. La decisió no pot estar entre les parets de Les Corts Valencianes, ha d’estar als carrers. I unes eleccions anticipades són la solució més democràtica. Des del PSPV-PSOE defensem que la ciutadania decidisca en les urnes el seu futur. I és en el carrer on ixen els números, perquè la majoria social vol un canvi que torne la dignitat i els escrúpols a la Generalitat Valenciana.

Malauradament, no tenim una majoria d’esquerres per a aprovar una moció de censura a Mazón. Per a guanyar-la cal una majoria que actualment no existeix al parlament valencià. Per això, presentar una moció sense els suports necessaris només generaria més frustració a un poble que ha patit i continua patint. I perquè açó no només és un problema de Mazón; és un problema de tot el Partit Popular. Ja no n’hi ha prou amb que Mazón se’n vaja. Tot el PP és responsable.

També Feijóo, que ha unit el seu destí al de Mazón. Des del PSPV vam oferir els nostres vots perquè Feijóo apartara Mazón i no ho va fer. Eixe moment ja ha passat. Hem perdut un temps molt valuós per a la reconstrucció perquè Mazón i el PP estan més preocupats per la seua pròpia supervivència i reconstrucció política i judicial que per la dels municipis afectats. Si no van saber gestionar l’emergència, és evident que no poden liderar la reconstrucció. No ho han fet fins ara i no ho faran.

El PSPV ha demostrat que som un partit de govern. Des del primer moment vam oferir la nostra ajuda en l’emergència, però el PP només ha mirat pels seus interessos. Mentre en el PP viuen immersos en una vergonyosa xarxa de mentides i contraccions no sabem res del seu pla de reconstrucció. Per això la solució no és canviar una cara dins del PP. La solució és que la ciutadania decidisca. Volem justícia, volem saber la veritat i volem futur. Volem votar!

Les actuacions de Mazón i del PP no sols van ser nefastes el 29 d’octubre. Van fallar en la previsió, en la reacció i en la transparència. L’auto de la jutgessa ha sigut clar. La situació després de la imputació de Salomé Pradas i l’oferta a declinada per Mazón a declarar voluntàriament és inacceptable, intolerable i insostenible.

Ni el temps podrà tapar el que ha passat. Les valencianes i els valencians tenim memòria i dignitat. I davant la seua indecència no permetrem l’oblit de les quasi 230 víctimes i de tota la destrucció als municipis afectats per la dana.

El Partit Popular està massa acostumat a actuar així. Ho van fer amb els atemptats jihadistes de l’11 de març, amb l’accident del metro de València, amb el Prestige o com fa Ayuso amb les víctimes del covid-19 a les residències de gent gran. Sempre tracten de fugir de les seues responsabilitats amb bulos i mentides. Per això la solució no és canviar un president del PP per altre. Ja sabem com són. La moció fallida en 2006 contra Francisco Camps va fracassar i el PP va traure majoria absoluta al cap de pocs mesos.

Amb la petició d’eleccions demanem que s’escolte al poble valencià. Ells no volen escoltar-lo perquè ja saben el que els diran. Els valencians i les valencianes ja ho criden als carrers en les manifestacions multitudinàries per a demanar la dimissió de Mazón. També en cada acte públic de Mazón. No poden seguir ignorant a la gent. Cal que Mazón dimitisca i convoque eleccions. En el PSPV-PSOE estem preparats per a ser l’alternativa de govern i liderar la reconstrucció i la búsqueda de la veritat.

Sabem que el PP és expert a carregar-se reputacions. En primer lloc, les seues pròpies. Però el més greu és que també es carreguen les de tot un territori. En 2015 teníem un llast reputacional i de credibilitat molt gran. En huit anys vam capgirar este problema. I tornarem a fer-ho. És moment de parlar de futur, però sense oblidar el passat i d’on venim. Perquè davant situacions similars hem actuat de maneres molt diferents, i per això els resultats han sigut diferents. El mateix matí del 29 d’octubre vam demanar que es convocara el Cecopi. No ho van fer fins que ja era massa tard…

La societat fa pressió

Mazón té la responsabilitat de dimitir i no ho fa. El PP valencià pot forçar la seua dimissió i no vol. Feijóo pot exigir-li la dimissió i tampoc vol ni ho fa. I PP i Vox han tingut l’oportunitat en les Corts de provocar la dimissió i no van voler. Els valencians i valencianes sí que volem. Volem tindre veu i anar a les urnes. Per això la societat ha de continuar fent pressió i exigir també poder de decisió real. Només així podrem fer fora a qui no mereix estar ni un minut més al capdavant de la Generalitat Valenciana. Volem votar!

Alcaldessa de la Vall d'Uixó i vicesecretària primera del PSPV-PSOE