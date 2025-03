Decía en alguno de mis últimos artículos en este espacio que el PP es experto en crear problemas. Frente a ese vicio, lo que ofrecemos son soluciones. Como la que le hemos dado a la residencia Hogar Sagrada Familia, garantizando que se presta una atención digna a los 64 usuarios y usuarias y que todo el personal funcionario de carrera continúa (lo que supone el 72,5% de los trabajadores y trabajadoras). La decisión de trasladar a los residentes a la nueva residencia de la Colonia San Antonio no ha sido fácil, pero ha sido la única opción para cumplir con su bienestar y su seguridad.

Mucha gente se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí. Por eso quiero explicar los antecedentes a esta situación. Siempre he defendido que la gestión de la residencia corresponde a la Generalitat Valenciana, en cumplimiento de las competencias de la Ley 3/2019 de Servicios Sociales. En nuestra primera legislatura afloramos esta anomalía histórica y empezamos el recorrido de la exigencia de soluciones. Una reclamación que en marzo del 2022 obtuvo el apoyo de todos los partidos políticos con representación en el pleno municipal. La petición fue unánime. Y por eso paralelamente se inició el proceso de transferencia de las competencias de la residencia. El trabajo bilateral para que la Conselleria asumiera sus obligaciones se truncó con el cambio del gobierno autonómico y la llegada de PP y Vox a la Generalitat. Una de sus primeras decisiones fue retrasar el traspaso hasta 2030. Y el diálogo se bloqueó, hasta el punto de haber enviado más de 60 comunicaciones en año y medio sin obtener respuesta. Año y medio después de la primera petición de reunión se han producido tres encuentros que han servido para poco.

La realidad es que tras una inspección el gobierno valenciano comunicó al Ayuntamiento que la residencia no reunía las condiciones óptimas para prestar un servicio de calidad y con seguridad a los usuarios y usuarias. En estos 10 años hemos invertido muchísimo dinero para ir haciendo mejoras en el edificio, pero ha llegado a un punto en el que no se puede cumplir con la normativa porque el edificio es pequeño, antiguo y la propiedad no es municipal. Por eso ofrecimos al Consell unos terrenos para construir una nueva residencia en Carmadai y su respuesta fue negativa.

Porque nuestra intención es que esta situación sea transitoria, hasta que la Generalitat Valenciana asuma su responsabilidad y cree una infraestructura adecuada para la Vall d’Uixó. Porque nuestro compromiso sigue estando con los servicios públicos, con la dignificación de la atención a las personas mayores, con la gestión eficiente de los recursos públicos y con la defensa de los intereses generales de la ciudad. En ese camino me encontrarán siempre.

Son los motivos por los que hemos anunciado el traslado y hemos iniciado los trámites para contratar el servicio. Porque nuestra preocupación es la seguridad de los mayores y su bienestar, como les trasladamos a los familiares. Lamentablemente el actual edificio del Hogar Sagrada Familia no puede aguantar más años. Y la nueva residencia de la Colonia San Antonio sí que tiene unas instalaciones modernas y que reúnen las condiciones necesarias.

Desde el Ayuntamiento hacemos un gran esfuerzo para garantizar la continuidad de todos los funcionarios de carrera, que son el 72,5% de la plantilla. Con su reubicación reforzaremos y ampliaremos los servicios de atención básica y de servicios sociales, de manera que se duplica el personal en el servicio de atención a domicilio y en el centro de día, que podrá tener más plazas. Además, pondremos en marcha un plan que facilite la participación del personal interino en las bolsas de empleo de estos servicios municipales.

La ciudadanía quiere soluciones. Y eso es lo que hemos hecho. Gobernar es tomar decisiones, por difíciles que sean. Y eso es lo que hemos hecho, porque en la Vall sufrimos una anomalía histórica con la residencia. Ahora vamos a seguir reivindicando a la Conselleria que asuma su responsabilidad. También una residencia pública nueva, porque es lo que nuestra ciudad merece después de tantos años de esfuerzo (que siguen ahora, porque esta solución es transitoria).

Mi interés siempre ha sido resolver conjuntamente este problema, sin utilizarlo políticamente. Primero porque hay un acuerdo plenario por unanimidad. Y segundo porque la prioridad siempre ha sido el bienestar de nuestros mayores y no sacarle las vergüenzas al gobierno valenciano ni sacar rédito político. Pero ha llegado un momento en el que hemos tenido que decir hasta aquí, porque lo que estaba en peligro no eran solo unos votos. Con esta solución son los usuarios y las usuarias las que se ven beneficiadas, que se quedan en la Vall y en un edificio que estrenarán.