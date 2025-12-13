LA RÚBRICA
Almenara i punt
No és cap secret ni cap descobriment sobtat: fa temps que la societat ens envia senyals clares que demanen altura política, responsabilitat i un compromís real amb la resolució dels problemes quotidians. I, tanmateix, massa sovint hem caigut en la temptació de mirar-nos el melic, de perdre’ns en els matisos de les sigles i en batalles que poc tenen a veure amb la vida de la gent. Aquesta autocrítica és imprescindible si volem recuperar la credibilitat i tornar a ser útils per a l’Almenara que ve.
Precisament per això, considerem que no hi ha un altre camí que deixar-nos la pell per assolir un pressupost municipal que, per fi, represente a la majoria progressista d’Almenara. L’alternativa és el bloqueig, la inacció i la resignació. I res d’això és admissible en el moment actual. La ciutadania no ens demana victòries partidistes, sinó solucions. Els ciutadans ens exigeixen la capacitat de seure, parlar, cedir i construir consensos, fins i tot quan no ens resulta fàcil fer tot això.
Les nostres sigles no són una arma, nosaltres negociem amb la convicció de servir al nostre poble i punt. No ens interessa fer soroll; ens interessa fer política útil. En el fons, es tracta d’eixamplar l’ànima. Com cantava Extremoduro, «ama, ama, ama y ensancha el alma». La política, quan és honesta, també va d’això: de deixar enrere l’ego, de reconèixer errors, aprendre a mirar més lluny i de recordar que el que fem només té sentit si serveix per estimar més el nostre país, el nostre poble i la seua gent.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament d'Almenara
