Castellón es Navidad. Desde el pasado 5 de diciembre cuando, tras un espectacular videomapping en la fachada del Ayuntamiento, se encendieron las 1,72 millones de lámparas de led situadas en 94 calles y plazas, la magia y la ilusión llenaron las principales plazas y calles del centro de la ciudad. Con más luz que nunca y un programa que incluye más de 250 actos para todos los gustos y edades, venir o quedarse en la capital de la Plana se ha convertido en el mejor plan para disfrutar de estas fiestas. Y no lo digo yo porque esté enamorada de Castellón, lo avalan las miles de personas que ya el pasado fin de semana decidieron disfrutar de sus días de descanso aquí.

El balance es excepcional y hemos alcanzado una ocupación hotelera del 80%. Sin ninguna duda, esta cifra nos consolida como un destino urbano de referencia en el inicio de la temporada navideña y nos permite predecir una campaña también histórica.

Desde el viernes del encendido y hasta el lunes de la Inmaculada, las calles del centro fueron ríos de gente llegada de toda la provincia e incluso de otros destinos nacionales paseando y disfrutando de la nueva iluminación, con los cuatro ángeles de 11 metros de altura de la plaza Mayor y la gigantesca bola de Navidad de 12 metros de la avenida Lidón como protagonistas, además de la Feria Medieval. Pero también participando en las actividades culturales y los conciertos, comprando en nuestro comercio de proximidad y degustando nuestra gastronomía, cuyos sabores se convierten, una vez más, en unos grandes embajadores de la ciudad.

Como les decía, las previsiones para estas fechas navideñas son excelentes. Hemos puesto una enorme ilusión para que estas sean unas Navidades únicas y memorables, a la altura de las grandes ciudades que es, al fin y al cabo, lo que los castellonenses se merecen.

La programación no se detiene y cualquier día de la semana venir a Castellón es sumergirse en un ambiente navideño sin igual. Por ello, les animo a venir al centro pero también arrimarse a los barrios donde este fin de semana va a llegar el Cartero Real (también lo hará a la plaza Mayor) y se celebrarán los tardeos de la mano de los grupos castellonenses Five, en la plaza Carmen Albert; Simago Lemons, en la plaza Vilanova d’Alcolea; y Sin documentos, en el Grupo Venta Nova. Y no se pierdan la tradicional Fireta de Santa Llúcia de la plaza Mallorca, el Winter Market, que hoy abre en la plaza Borrull; Nadal de Corals, en las plazas Mayor y Las Aulas; o el concierto de la Banda Municipal Nadales de la Plana, en el Auditorio y Palacio de Congresos.

También les invito a visitar la plaza de las Aulas, donde la Diputación de Castellón ha instalado un increíble Nacimiento interactivo con figuras que alcanzan los 9 metros de altura y seguro que, como a mí, les dejará con la boca abierta. Otra alternativa más para disfrutar de estas señaladas fechas.

Como ven, desde hoy mismo y en un solo fin de semana podemos encontrar propuestas para todos los gustos y esta tónica se repetirá durante las tres semanas que aún nos quedan hasta que la llegada de los Reyes Magos, el 5 de enero, ponga el punto y final a las celebraciones. Unas fiestas en las que no faltan ni faltarán la representación del Betlem de la Pigà, el 20 de diciembre, en el Teatro Principal; Nadal de Corals; los cuentacuentos en valenciano; el Pequeplanetari y el gran belén costumbrista del Menador.

Asimismo, y tras enorme éxito del año pasado, el 31 de diciembre despediremos el 2025 y daremos la bienvenida al 2026 con una Nochevieja doble. Por un lado, repetiremos el Fin de Año infantil, con campanadas a mediodía y gajos de mandarina para brindar con los más pequeños. Ya a partir de las 23.00 h., la Puerta del Sol será el epicentro provincial de las celebraciones de la mano de una fiesta única, con deejays y animación que pondrán ritmo al inicio del nuevo año hasta la 1.00 de la madrugada.

No me quiero dejar, dentro de este repaso a las actividades de estas fechas, la Cabalgata de Reyes. Dentro de la filosofía de que este debe de ser un Castellón de todos y la sensibilidad del equipo de gobierno que tengo el honor de presidir para no dejarnos a nadie fuera, también un año más la cabalgata contará con tramos sin estímulos visuales ni sonoros para que los niños y niñas con necesidades especiales puedan disfrutar del desfile como cualquier otro.

Además, en línea con la apuesta municipal por una Navidad inclusiva y accesible, en todos los recorridos se habilitarán espacios reservados para personas con movilidad reducida. Por tercer año consecutivo, nos sentimos cada vez más orgullosos de nuestra ciudad. Castellón es Navidad. Y como aquí no se vive en ningún otro lugar.

Alcaldesa de Castellón