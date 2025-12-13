Presupuesto histórico

Esta semana hemos aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de Peñíscola, que asciende a una cantidad total de 25.920.551,52 euros.

Primeramente, quiero poner de manifiesto la vigente convicción de mi equipo de gobierno de no subir impuestos. Seguimos apostando por no incrementar la presión fiscal a nuestra ciudadanía, optando por trabajar desde la eficiencia en la gestión para ofrecer los mejores servicios y realizar las inversiones más productivas sin que ello suponga ahogar las economías de las familias de Peñíscola.

En segundo lugar, quiero dar relevancia al hecho de haber conseguido liquidar durante el pasado ejercicio dos préstamos, por valor de 3.086.137,06 euros, correspondientes al pago de las obras realizadas para paliar los efectos del temporal Gloria en nuestro litoral, así como para la Compra del Centro de Estudios.

Esta operación financiera, permitió que nuestro ayuntamiento redujese su deuda viva por debajo del 10%, lo que nos permitía afrontar una nueva e importante operación financiera, obteniendo un nuevo préstamo por valor de 2,6 millones de euros para la compra de los terrenos colindantes al cementerio municipal, con la que este ayuntamiento dispondrá de 22.000 metros cuadrados de terreno e infraestructuras útiles para emprender la necesaria ampliación del camposanto, así como para habilitar nuevas plazas de aparcamiento cercanas al núcleo urbano, entre otros usos para este espacio.

Con todo ello, la deuda viva del Ayuntamiento de Peñíscola a fecha de 31 de diciembre de 2025 supone el 23%. Si tenemos en cuenta que las entidades locales cuenta con la capacidad para endeudarnos hasta el 110%, puedo afirmar con rotundidad que la economía de nuestra administración local goza de buena salud; atendiendo también a la liquidez y la disponibilidad de remanentes en nuestras cuentas.

Siete millones de inversión de entre los que destacan la rehabilitación del Centro de Estudios y múltiples obras en parques y jardines de nuestra localidad, así como en equipamientos deportivos y el colegio, mejoras en pavimentación y alumbrado, o más espacios verdes, atendiendo a la participación ciudadana.

Un presupuesto ambicioso para un pueblo que avanza.

Alcalde de Peñíscola