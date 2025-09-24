Configura las noticias de Google para no perderte nada de Mediterráneo: Gratis, fácil y rápido

Google Discover, uno de los servicios más populares de la multinacional estadounidense, ha introducido una novedad que cambia la forma en que millones de usuarios acceden a la información desde sus móviles. La gran noticia es que ahora puedes seguir directamente a Mediterráneo en Google Discover de forma totalmente gratuita y asegurarte de que siempre tendrás acceso a información veraz, actualizada y adaptada a tus intereses.

¿Qué es Google Discover?

Se trata de la pestaña de la aplicación de Google —integrada en la mayoría de móviles Android y disponible también en iPhone— en la que aparecen las noticias más relevantes y personalizadas según las búsquedas, la ubicación y las preferencias de cada usuario. Cada día, millones de personas utilizan este feed para informarse, entretenerse o mantenerse al tanto de la actualidad.

Cómo seguir a Mediterráneo en Google Discover

El proceso es muy sencillo. Para no perderte nada solo tienes que entrar en este enlace: https://profile.google.com/cp/CgsvZy8xMjE2ZnA3cQ y, en la página que se abrirá, pulsar el botón 'Seguir en Google'. Con esta acción, Google te mostrará más noticias de Mediterráneo de forma gratuita. Por tanto, tendrás un acceso más sencillo a información actualizada, rigurosa, contrastada, amena y fácil de leer.

El botón para seguir Mediterráneo en Google. / Mediterráneo

¿Por qué deberías configurarlo?

Al seguir a Mediterráneo en Google Discover, disfrutarás de múltiples ventajas:

Recibir directamente en tu móvil nuestras últimas noticias y análisis.

Ahorrar tiempo al tener toda la información reunida en un solo lugar.

Acceder a reportajes, entrevistas, opinión, cultura, deportes y entretenimiento.

Visualizar también vídeos y contenidos de nuestras redes sociales integrados en el feed.

Mediterráneo fue y sigue siendo el medio de referencia en Castellón, con más de cien años de historia y liderazgo digital en la provincia. Ahora, con esta nueva función de Google Discover, tienes la oportunidad de no perderte nada de lo que acontece aquí y en el mundo.

Ya puedes hacerlo: pincha en este enlace y pulsa el botón “Seguir en Google”.