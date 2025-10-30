Nuevos servicios: newsletters, una app renovada, nuevos juegos y una oferta única si te haces ahora suscriptor de 'Mediterráneo' en este enlace
El periódico refuerza su compromiso con los lectores y suscriptores con una reforzada propuesta de valor y servicios asociados a la mejor información de proximidad. Descubre sus novedades principales
En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, El periódico Mediterráneo redobla estos días su apuesta por reforzar su oferta de contenidos y de entretenimiento: al acceso informativo ilimitado, se suman el lanzamiento de una nueva propuesta de newsletters de contenido especializado, una App móvil renovada y otras razones para suscribirte (si no lo has hecho ya).
1. Acceso ilimitado a todos los contenidos
Sácale partido a todas sus versiones: en papel, web y App móvil, para disfrutarlo cuando y donde quieras. La mejor información sobre tu región, tu localidad, tu barrio, tu gente... la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.
2. Newsletters exclusivas de contenido especializado
Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Tienes muchas opciones para recibir antes que nadie la mejor información:
- Noticias del día: Recibe cada mañana un resumen con las noticias más relevantes del día
- Villarreal CF: Cada mañana en tu correo todas las novedades, noticias y actualidad sobre el Submarino Amarillo.
- CD Castellón: La mejor forma de estar al día con el equipo albinegro: resultados, noticias y todo lo que rodea al CD Castellón.
- Med's Tile: Es nuestra nueva sección que aglutina todos sus contenidos editoriales relativos a la industria azulejera.
- Planes del fin de semana: Una guía completa con los mejores planes para disfrutar de un fin de semana increíble en la provincia
- Titulares Castelló Ciutat: Cada mañana, un resumen con las noticias más destacadas de Castelló de la Plana en tu correo.
- Sucesos Castellón: Un repaso diario a los principales sucesos y acontecimientos que marcan la actualidad en la provincia.
3. Pasatiempos renovados
A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suma un nuevo juego. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.
4. Una App renovada y más premium
Además, los suscriptores podrán disfrutar de una versión mejorada y actualizada de la aplicación para móviles. Una nueva experiencia premium que facilita la navegación y ofrece una mejor experiencia de lectura, sin distracciones. Pero las ventajas no acaban ahí...
5. Un club con ofertas y descuentos exclusivos
Desde El periódico Mediterráneo agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.
6. Oferta de relanzamiento: 60% de descuento
Y todo lo anterior, a un precio de relanzamiento imbatible, por tiempo limitado: 1 año completo de suscripción por solo 20 €. Suscríbete ahora.
Y recuerda: lo mejor empieza cuando te suscribes.
