Oferta Black Friday: Suscríbete a 'Mediterráneo' al mejor precio
Aprovecha esta oferta y disfruta de todas las ventajas de ser suscriptor, solo hasta el 26 de noviembre
Mediterráneo
El Periódico Mediterráneo presenta una oferta única, dirigida a quienes desean disfrutar de información de calidad al mejor precio. Hasta el 26 de noviembre, consigue esta tarifa especial Black Friday: Un año de contenidos web por tan solo 36 €, la tarifa mensual a 4 € el primer mes y un año de edición impresa digital al 50% de descuento.
Con esta promoción los lectores podrán acceder sin restricciones a todas las noticias, reportajes, entrevistas y análisis de actualidad de Mediterráneo. La suscripción digital permite estar informado en todo momento desde cualquier dispositivo, ya sea ordenador, tableta o móvil, y consultar las actualizaciones en tiempo real.
No dejes pasar esta oportunidad única y suscríbete ahora para disfrutar de la mejor información al mejor precio.
Las ventajas de ser suscriptor de Med+
La suscripción digital ofrece numerosos beneficios a quienes apuestan por el periodismo de proximidad y la información rigurosa. Entre las principales ventajas se incluyen:
- Acceso ilimitado a todos los contenidos web, incluyendo noticias, reportajes en profundidad y columnas de opinión.
- Forma parte del club del suscriptor: obtén descuentos y ventajas exclusivas.
- Participa en sorteos únicos para actividades culturales, espectáculos, restaurantes y otros eventos locales.
- Recibe invitaciones a eventos exclusivos.
- Lee en varios dispositivos simultáneamente, con acceso desde móvil, tableta o PC.
- Participa en nuestras noticias: guarda, comenta y sé parte de la comunidad de lectores de Mediterráneo.
- Accede a juegos y pasatiempos únicos y exclusivos, para entrenar tu mente cada mañana.
- Comparte las noticias con quien quieras, para que así ellos también puedan leerlas.
Los nuevos suscriptores podrán aprovechar esta oferta. Una vez finalizado el período promocional, la suscripción podrá renovarse a la tarifa habitual.
Esta iniciativa busca acercar el periodismo de calidad a un mayor número de lectores, ofreciendo información de confianza sobre Castellón y su entorno a un precio reducido.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la réplica digital y cuáles son sus beneficios?
La réplica digital es la versión exacta del periódico impreso en formato digital, accesible desde ordenadores y dispositivos móviles. Permite leer el periódico tal como se publica en papel, pero con la comodidad de la versión online.
¿Es necesario registrarse para acceder a la réplica digital?
Sí, para disfrutar de la réplica digital es imprescindible registrarse y contar con una suscripción activa. De este modo, podrás acceder a tus ediciones desde diferentes dispositivos sin restricciones.
Si ya soy suscriptor de la edición impresa, ¿puedo acceder a la réplica digital?
Sí, los suscriptores de la edición impresa de MED+ tienen acceso gratuito a la réplica digital y a todos los contenidos exclusivos de la web, ampliando así su experiencia de lectura sin coste adicional.
¿Cómo suscribirse?
Pincha aquí para acceder a esta promoción antes del 26 de noviembre.
Si tienes cualquier duda no dudes en llamarnos al 964 34 95 00 o escribirnos a attsuscriptor@elperiodicomediterraneo.com
