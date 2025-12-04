Suscríbete ahora a 'Mediterráneo' y ahorra un 55%
El Periódico Mediterráneo presenta una oferta única, dirigida a nuevos suscriptores que desean disfrutar de información de calidad al mejor precio. Hasta el 9 de diciembre, consigue esta tarifa especial y elige entre nuestros diferentes productos:
- Un mes de contenidos web a 3€ (durante seis meses).
- Un año de contenidos web por 49,99€.
- Seis meses de edición impresa digital por 60€.
Con esta promoción los lectores podrán acceder sin restricciones a todas las noticias, reportajes, entrevistas y análisis de actualidad de 'Mediterráneo'. La suscripción digital permite estar informado en todo momento desde cualquier dispositivo, ya sea ordenador, tableta o móvil, y consultar las actualizaciones en tiempo real.
No dejes pasar esta oportunidad única y suscríbete ahora para disfrutar de la mejor información al mejor precio.
Ventajas de ser suscriptor de Med+
La suscripción digital ofrece numerosos beneficios a quienes apuestan por el periodismo de proximidad y la información rigurosa. Entre las principales ventajas se incluyen:
Acceso ilimitado a todos los contenidos web, incluyendo noticias, reportajes en profundidad, columnas de opinión y newsletters exclusivas.
Forma parte del club del suscriptor: obtén descuentos y ventajas exclusivas.
Participa en sorteos únicos para actividades culturales, espectáculos, restaurantes y otros eventos locales.
Recibe invitaciones a eventos exclusivos.
Lee en varios dispositivos simultáneamente, con acceso desde móvil, tableta o PC.
Participa en nuestras noticias: guarda, comenta y sé parte de la comunidad de lectores de Mediterráneo.
Accede a juegos y pasatiempos únicos y exclusivos, para entrenar tu mente cada mañana.
Comparte las noticias con quien quieras, para que así ellos también puedan leerlas.
Los nuevos suscriptores podrán aprovechar esta oferta. Una vez finalizado el período promocional, la suscripción podrá renovarse a la tarifa habitual.
Esta iniciativa busca acercar el periodismo de calidad a un mayor número de lectores, ofreciendo información de confianza sobre Castellón y su entorno a un precio reducido.
Dudas frecuentes
¿Qué es la réplica digital y cuáles son sus beneficios?
La réplica digital es la versión exacta del periódico impreso en formato digital, accesible desde ordenadores y dispositivos móviles. Permite leer el periódico tal como se publica en papel, pero con la comodidad de la versión online.
¿Es necesario registrarse para acceder a la réplica digital?
Sí, para disfrutar de la réplica digital es imprescindible registrarse y contar con una suscripción activa. De este modo, podrás acceder a tus ediciones desde diferentes dispositivos sin restricciones.
Si ya soy suscriptor de la edición impresa, ¿puedo acceder a la réplica digital?
Sí, los suscriptores de la edición impresa de MED+ tienen acceso gratuito a la réplica digital y a todos los contenidos exclusivos de la web, ampliando así su experiencia de lectura sin coste adicional.
¿Cómo suscribirse?
Pincha aquí para acceder a esta promoción antes del 9 de diciembre.
Para cualquier consulta, no dudes en llamarnos al 964 34 95 00 o escribirnos a attsuscriptor@elperiodicomediterraneo.com
