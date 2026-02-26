Aprovecha la oferta de El Periódico Mediterráneo: acceso ilimitado a contenidos y club Med+ con un 60% de descuento
Presentamos esta nueva oferta al 60% de descuento dirigida exclusivamente para nuevos suscriptores
El Periódico Mediterráneo presenta una oferta única, por tiempo limitado, dirigida a nuevos suscriptores que desean disfrutar de información de calidad y ventajas exclusivas por muy poco. Hasta el 2 de marzo, consigue esta tarifa especial al 60% de descuento. Elige entre nuestros otros productos:
Un año de contenidos web por 20€ (antes
49,99€)
Un mes de acceso a contenidos web mensual por 6,99€
Un semestre de Edición Impresa Digital por 85€
Por menos un poco más de lo que cuesta un café, los nuevos lectores pueden disfrutar sin límites de todos los contenidos de 'Mediterráneo'.
Con la suscripción a contenidos web, tendrás acceso completo desde cualquier dispositivo (ordenador, tableta o móvil), podrás seguir las actualizaciones en tiempo real y formar parte del club Med+.
Aprovecha esta oportunidad única y suscríbete ahora para disfrutar de todas las ventajas al mejor precio.
Ventajas de ser suscriptor de Med+
La suscripción digital ofrece numerosos beneficios a quienes apuestan por el periodismo de proximidad y la información rigurosa. Entre las principales ventajas se incluyen:
Acceso ilimitado a todos los contenidos web, incluyendo noticias, reportajes en profundidad, columnas de opinión y newsletters exclusivas.
Forma parte del club del suscriptor: obtén ofertas, descuentos y ventajas exclusivas.
Participa en sorteos para únicos para actividades culturales, espectáculos, restaurantes y otros eventos.
Lee en varios dispositivos simultáneamente, con acceso desde móvil, tableta o PC.
Recibe invitaciones a eventos exclusivos.
Participa en nuestras noticias: guarda, comenta y sé parte de la comunidad de lectores de Mediterráneo.
Accede a juegos y pasatiempos únicos y exclusivos, para entrenar tu mente cada mañana.
Comparte las noticias con quien quieras, para que así ellos también puedan leerlas.
Los nuevos suscriptores podrán aprovechar esta oferta. Una vez finalizado el período promocional, la suscripción podrá renovarse a la tarifa habitual.
Esta iniciativa busca acercar el periodismo de calidad a un mayor número de lectores, ofreciendo información de confianza sobre Castellón y su entorno a un precio reducido.
Dudas frecuentes
¿Qué es la réplica digital y cuáles son sus beneficios?
La réplica digital es la versión exacta del periódico impreso en formato digital, accesible desde ordenadores y dispositivos móviles. Permite leer el periódico tal como se publica en papel, pero con la comodidad de la versión online.
¿Es necesario registrarse para acceder a la réplica digital?
Sí, para disfrutar de la réplica digital es imprescindible registrarse y contar con una suscripción activa. De este modo, podrás acceder a tus ediciones desde diferentes dispositivos sin restricciones.
Si ya soy suscriptor de la edición impresa, ¿puedo acceder a la réplica digital?
Sí, los suscriptores de la edición impresa de MED+ tienen acceso gratuito a la réplica digital y a todos los contenidos exclusivos de la web, ampliando así su experiencia de lectura sin coste adicional.
¿Cómo suscribirse?
Pincha aquí para acceder a esta promoción antes del 2 de marzo.
Para cualquier consulta, no dudes en llamarnos al 964 34 95 00 o escribirnos a attsuscriptor@elperiodicomediterraneo.com
