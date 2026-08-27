La oferta del verano: dos entradas para Aquarama y un año de 'Mediterráneo' por solo 29,99 €

El verano todavía tiene mucho que ofrecer en Castellón. 'Mediterráneo' lanza una promoción especial para nuevos suscriptores que combina el acceso durante todo un año a sus contenidos con un plan para seguir disfrutando de los últimos días de la temporada estival: dos entradas para Aquarama de regalo.

La promoción permite contratar la modalidad Contenido Web Anual de El Periódico Mediterráneo por 29,99 euros al año y conseguir, utilizando el código promocional AQUARAMA2026, una entrada doble para Aquarama*.

*Las dos entradas obtenidas con esta promoción solo podrán utilizarse para visitar el parque durante el mes de septiembre.

Cómo conseguir las dos entradas para Aquarama

Acceder a esta oferta exclusiva es muy sencillo. Para conseguir la entrada doble hay que completar cuatro pasos durante el proceso de contratación de la suscripción:

1. Haz clic en «Contratar»

Accede a la promoción y selecciona la modalidad Contenido Web Anual 49,99 €, que con la oferta tendrá un precio final de 29,99 euros un año.

2. Inicia sesión o crea tu cuenta

Si ya estás registrado en Mediterráneo, accede utilizando tu correo electrónico y contraseña. Si todavía no tienes una cuenta, podrás crearla durante el proceso de contratación.

3. Introduce el código AQUARAMA2026

Antes de completar la compra, introduce el código promocional AQUARAMA2026 para aplicar la oferta y poder beneficiarte de la promoción especial de Aquarama.

4. Finaliza tu suscripción

Completa el proceso de compra y empieza a disfrutar del acceso a los contenidos y ventajas de El Periódico Mediterráneo.

Una vez formalizada correctamente la suscripción, Mediterráneo enviará las dos entradas para Aquarama por correo electrónico. A partir de ese momento, podrán canjearse para visitar el parque en cualquiera de las fechas disponibles durante el mes de septiembre.

Todo 'Mediterráneo' durante un año y una entrada doble para Aquarama

Con esta promoción, los nuevos suscriptores no solo podrán disfrutar de una jornada para dos personas en Aquarama, sino que pasarán a formar parte de la comunidad de Mediterráneo y podrán acceder durante todo el año a los contenidos incluidos en su modalidad de suscripción.

Una oferta con la que Mediterráneo quiere acercar todavía más la información de Castellón a sus lectores y, al mismo tiempo, ofrecerles ventajas y promociones exclusivas vinculadas a su suscripción.

Los nuevos suscriptores podrán aprovechar esta oferta única durante una semana. Una vez finalizado el período promocional, la suscripción se renovará a la tarifa habitual.

Contrata la suscripción, utiliza el código AQUARAMA2026 y consigue dos entradas para disfrutar de Aquarama durante el mes de septiembre.

En caso de dudas

Si tienes cualquier duda no dudes en llamarnos de 8:00 a 15:00h al 964 34 95 00 o escribirnos a attsuscriptor@elperiodicomediterraneo.com