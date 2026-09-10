Suscríbete a Mediterráneo por 39,99€ al año y llévate una tarjeta regalo de 15€ canjeable

Estar informado de todo lo que ocurre en Castellón tiene ahora una ventaja añadida. El Periódico Mediterráneo lanza una nueva promoción especial de suscripción digital con la que los lectores podrán acceder durante un año a todos los contenidos de la web por solo 39,99 euros y recibir, además, una tarjeta regalo de 15 euros.

La oferta corresponde a la modalidad Contenido Web Anual, pensada para quienes quieren seguir la actualidad local, provincial, deportiva, cultural y de servicio con acceso ilimitado a la información de Mediterráneo. Una oportunidad para disfrutar del periodismo de proximidad con una promoción especialmente atractiva para nuevos suscriptores.

Una tarjeta regalo directa de 15 euros

Uno de los principales atractivos de esta promoción es que la tarjeta regalo de 15 euros se entrega como regalo directo al contratar la suscripción. No se trata de un sorteo: quienes se suscriban dentro de esta campaña podrán beneficiarse de esta ventaja y canjear la tarjeta en una selección de tiendas y marcas asociadas.

Entre las marcas disponibles aparecen opciones tan conocidas como Cepsa, Spotify, Adidas, El Corte Inglés, Disney+ y Just Eat, entre otras. Cada lector podrá utilizar su tarjeta regalo en entretenimiento, compras, restauración o servicios del día a día.

Una vez realizada la suscripción, el usuario recibirá en su correo electrónico toda la información necesaria para empezar a disfrutar de la tarjeta regalo, que le llegará en un plazo de 72h.

Todas las ventajas de ser suscriptor de Mediterráneo

Además del acceso ilimitado a los contenidos digitales de El Periódico Mediterráneo, la suscripción permite disfrutar de una experiencia informativa más completa. Los suscriptores pueden leer noticias premium, acceder a artículos de opinión, recibir newsletters y alertas exclusivas, guardar y comentar noticias, compartir contenidos y beneficiarse de promociones especiales.

A estas ventajas se suma el acceso a iniciativas pensadas para la comunidad, como descuentos, experiencias y sorteos vinculados a algunos de los principales eventos deportivos, culturales y de ocio de la provincia de Castellón.

Una oferta para estar informado todo el año

La promoción convierte esta campaña en una oportunidad interesantes para suscribirse a Mediterráneo. Por menos de 40 euros al año, los lectores podrán seguir toda la actualidad de Castellón y acceder a las ventajas exclusivas de ser suscriptor.

Desde la última hora local hasta la información del CD Castellón, el Villarreal CF, la política municipal, los sucesos, la economía, las fiestas, la agenda cultural o los temas que afectan al día a día de los vecinos, Mediterráneo ofrece una cobertura cercana y actualizada de todo lo que ocurre en la provincia.

Cómo contratar la promoción

Los lectores interesados pueden contratar la modalidad Contenido Web Anual y aprovechar esta promoción especial de 39,99 euros al año con tarjeta regalo de 15 euros a través de la plataforma de suscripciones de El Periódico Mediterráneo.

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