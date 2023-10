La pròxima edició de la Fira Valenciana de la Música Trovam comptarà amb el projecte formatiu: Trovam+, fruït de la col·laboració de la Fira, la promotora internacional de concerts Live Nation i la Universitat Complutense de Madrid, els dies 9 i 10 de novembre, a l’Auditori de Castelló. En aquestes activitats formatives podran participar-hi els alumnes del Màster Propi Música en Directe Live Nation de la Complutense i estarà obert a alumnat de la UJI de Castelló, professorat i estudiants del Màster de la Indústria Musical de la Universitat de Barcelona i del Postgrau en Gestió del Sector Musical de la Universitat de Girona.

Com ser mànager

Aquest màster és l’únic a Espanya i dels pocs d’Europa que forma en exclusiva en música en directe, per cobrir la demanda creixent de professionals arran de la proliferació de festivals, cicles i concerts en grans espais. Els estudiants reben formació en tots els perfils especialitzats necessaris per a realitzar actuacions en directe. Aborda nous reptes, com la sostenibilitat mediambiental, respecte a la diversitat, igualtat de gènere i salut pública.

Trovam+ s’encetarà el 9 de novembre amb una sessió dedicada al paper dels promotors musicals i als reptes, impartida per Robert Grima, president i head promoter de Live Nation Madrid.

Així mateix, s’impartirà un taller sobre l’ofici de mànager i les ferramentes més adients per a dirigir una carrera artística. S’oferirà una classe magistral sobre l’experiència The Spanish Wave, projecte d’internacionalització d’artistes espanyols, amb César Andión, PR & Talent de l’esmentada promotora i director d’aquesta iniciativa que ha portat bandes com els valencians Yo Diablo, la catalana Marta Knight o la madrilenya Dora a festivals i fires estratègiques d’altres països.

El divendres 10 de novembre el taller Comunicar una gira musical: Màrqueting i relacions públiques d’un concert l’impartirà Ana Gómez de Castro, codirectora del màster i PR&RSC Manager en Live Nation Madrid. Posteriorment, Les Converses del Trovam comptaran amb Shain Shapiro, CEO de Sound Diplomacy, consultora internacional impulsora del projecte Music Cities, per a parlar de com la música millora les ciutats.

La investigadora i consultora Paloma Medina dirigirà la taula de treball Disseny d’un prototip de producte o servei turístic-musical.

Castelló acollirá el XI Trovam del 9 al 11 de novembre, amb més de 35 actuaciones, com El Diluvi, Jimena Amarillo, Pep Gimeno Botifarra, Rodrigo Cuevas, La Plazuela o Belako. L’organització recau en la Valencian Music Association amb l’Institut Valencià de Cultura (Generalitat) i l’Ajuntament de Castelló. A més, participen Diputació de Castelló; À Punt Mèdia; l’Institut Nacional de la Música; Ministeri de Cultura; Mediterranew Musix (Turisme); AVL; FVMP; l’Associació d’Artistes; UJI; Ràdio 3 (RNE); Vibra Mahou i FEVIM.