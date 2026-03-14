García jiménez y Olga Jiménez

Vestido de nazareno y oro. Gran estocada en su primer toro que desató una fuerte petición, desatendida, siendo silenciado. También mató muy bien a su segundo, y tampoco salió a saludar, siendo silenciado.

Vestido de gris plata y oro. Estocada casi entera un pelín trasera, siendo premiado con la oreja con fuerte petición de la segunda. Pinchazo bajo en su segundo antes de dejar una media estocada, siendo silenciado.

Vestido de fucsia y oro. Mató de media lagartijera y descabello a su primer toro, siendo ovacionado en el tercio; y mató de una buena estocada a su segundo toro, cortando una merecidísima oreja.

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Corrida de desigual presentación, algunos muy terciados como el primero y el sexto de la tarde, este último muy protestado de salida. De distinta condición. Con opciones los tres primeros toros, a más. Algo distinta la segunda parte del festejo. El sexto, aunque manseó, tuvo importancia su embestida y su lidia.