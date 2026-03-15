Vestido de tabaco y oro. Mató de casi entera efectiva y paseó una oreja en su primero. A su segundo lo mató de pinchazo hondo y estocada casi entera, siendo ovacionado tras escuchar un aviso.

Vestido de verde hoja y oro. Mató de media estocada y pinchazo en su primero, y se le esfumó el premio, siendo ovacionado. Gran estocada en los medios a su segundo, cortando las dos orejas tras aviso. Puerta grande.

Vestido de coral y oro. Sustituía a Emilio de Justo, baja por una fractura de costillas. Cortó una oreja tras una estocada perpendicular, y un descabello a su primero; y fue silenciado en su segundo tras una buena estocada.

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Corrida bien presentada, cinqueña toda ella. Saltaron toros interesantes y con opciones. Pero sin duda, el mejor de todos fue el quinto, de nombre Ablativo, marcado con el número 234, negro mulato, de 511 kilos de peso, nacido en octubre de 2020. El más deslucido de todos fue el sexto, toro sin opciones.