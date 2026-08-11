Santiago Segura vuelve a Benicàssim: comida Michelin con Carlos Latre y sus familias

Santiago Segura ha convertido las vacaciones familiares en uno de los grandes filones del cine español. Fuera de la pantalla, las suyas tienen desde hace años uno de sus escenarios recurrentes en Benicàssim y su entorno, donde veranea siempre que su apretada agenda se lo permite.

El cineasta volvió a dejarse ver este fin de semana por la zona, esta vez alrededor de otra de sus grandes pasiones, la gastronomía, y acompañado por un viejo cómplice dentro y fuera de los platós: Carlos Latre.

Santiago Segura vuelve a Benicàssim

Segura, su mujer y su hija Sirena, ya famosa también como actriz de Padre no hay más que uno, compartieron mesa el sábado con el humorista castellonense y su hija Candela en Llavor, el restaurante de Orpesa distinguido con una estrella Michelin. Los cinco se entregaron durante más de tres horas a su menú degustación, una veintena de pases con los que el popular establecimiento recorre el Mediterráneo desde la costa hasta el interior de Castellón.

La elección gastronómica tampoco pasó desapercibida. Llavor, dirigido por los chefs Jorge Lengua y Adrián Peralta, logró su primera estrella en la Guía Michelin España 2026 y se ha convertido en una de las nuevas referencias gastronómicas de la provincia, con una propuesta contemporánea muy ligada a los sabores del territorio.

Santiago Segura vuelve a Benicàssim

Entre los platos que más gustaron al grupo estuvo el conejo confitado, acompañado de aspic y un jugo de majado. Segura dejó además una de las anécdotas de la comida. Algunas salsas le gustaron tanto que prefirió rebañar el plato con el dedo antes que utilizar pan para no alterar su sabor, una escena que terminó provocando bromas.

La experiencia transcurrió con tranquilidad en el íntimo salón de Llavor. Pese a que los dos artistas eran fácilmente reconocibles, quienes se acercaron lo hicieron con respeto y el grupo pudo disfrutar con normalidad del menú completo. Sirena Segura, pese a su juventud, llegó también hasta el último pase. Carlos Latre ya conocía La Suculenta, otro de los proyectos de Jorge Lengua, aunque esta era la primera visita tanto suya como de Santiago Segura a Llavor.

Segura había dejado una pista de su llegada a la provincia el viernes, cuando contó en sus redes sociales que su AVE hasta Castelló había acumulado 45 minutos de retraso.

Un clásico de sus veranos

Pero más allá de la mesa, la presencia de Santiago Segura por esta parte de la costa tiene recorrido. Su relación con Benicàssim viene de hace unos años y está estrechamente ligada a su amistad con Carlos Latre, castellonense y uno de sus grandes amigos dentro y fuera de los escenarios.

Ya en agosto del 2020, el creador de Torrente sorprendió a los bañistas de la playa de Heliópolis, donde accedió a fotografiarse con quienes le reconocieron durante su estancia en la zona. Latre ya resumió entonces aquella costumbre en sus redes sociales al hablar de uno de los «clásicos del verano», el encuentro de ambas familias en Benicàssim. El grauero celebraba que, «un año más», volvían a disfrutar juntos del municipio, como de nuevo este verano.

Los años confirmaron que no se trataba de una visita puntual. En julio de 2023 fue el propio Segura quien, durante una entrevista con motivo del estreno de Vacaciones de verano, explicó que su mujer y sus hijas pasarían parte de sus vacaciones en Benicàssim y que él esperaba poder reunirse con ellas durante unos pocos días.

El guiño más curioso llegó después a la gran pantalla. Benicàssim aparece mencionado en Padre no hay más que uno 5: nido repleto, estrenada en el 2025. El madrileño todavía no ha elegido el municipio como escenario para una de sus comedias familiares (quizá prefiera mantener algún rincón de vacaciones lejos de las cámaras), pero resulta especialmente simpático que la localidad costera haya acabado colándose en una saga construida precisamente alrededor de la familia, los viajes y el caos del verano.

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Ahora, una vez más junto a Carlos Latre y sus familias, el director vuelve a disfrutar del Mediterráneo. Gastronomía, amistad y vacaciones en una nueva estampa de esa relación discreta pero constante con una zona a la que el cineasta regresa siempre que su agenda se lo permite.