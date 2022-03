Marzo ha sido un mes muy ajetreado para los habitantes de las tierras valencianas, ya que a las Fallas les han seguido las fiestas de La Magdalena, con todo lo que ello conlleva. Dependiendo de la edad, las fiestas se viven de una forma diferente, pero un plan que gusta a todos es el de reunirte con amigos y familiares y disfrutar de buena comida y bebida.

La costumbre es genial y vivimos todo el año pensando en lo bien que lo pasamos en esas fechas, pero cuando acaban, es casi imposible no arrepentirse de la alimentación y la rutina que has llevado a cabo durante la semana. Por eso, hacer un poco de détox no parece tan mala idea, ¿verdad?

¿Qué es el detox?

Cuando se habla correctamente de un détox, nos referimos a una desintoxicación o limpieza del cuerpo, que normalmente se logra haciendo cambios en la alimentación para facilitar que nuestro organismo elimine impurezas, residuos y toxinas. Lo que significa que no es una dieta para bajar de peso, como muchos pueden pensar.

Desintoxicarnos es una tarea que se debería hacer día a día, por eso es tan importante ser conscientes de lo que comemos, y para ello es necesario que conozcas cuales son esos alimentos que apoyan a la depuración y desintoxicación. No te preocupes si tienes cierto desconocimiento en esta área, en Palasiet te ayudamos a aprender a comer saludablemente.

Programa détox de Palasiet

Nuestro programa détox consta de 6 noches y 5 días de entrenamiento cuyos objetivos son:

● Eliminar toxinas y depurar el organismo.

● Reforzar el sistema inmunitario.

● Ralentizar los efectos negativos de la edad.

● Reducir los niveles de metales pesados en su cuerpo y del estrés oxidativo.

● Favorecer el equilibrio fisiológico.

Como no podía ser de otra manera, en Palasiet contamos con un equipo de profesionales que estarán al tanto de tu salud en todo el momento del programa y te elaborarán un historial clínico y te harán las revisiones pertinentes para poder adaptar al máximo el tratamiento. De la misma forma, nuestros nutricionistas harán una valoración de tu composición corporal para hacerte un control nutricional y tendrás a tu disposición un entrenador personal que te supervisará tu funcionalidad.

Como ves, la supervisión profesional no te va a faltar, pero eso no es todo. En Palasiet Thalasso Clinic & Hotel contamos con unas de las mejores instalaciones de talasoterapia de España, por lo que en el mismo programa va incluido tratamientos como recorridos biomarinos, bañeras de hidromasaje, duchas de chorros a presión y masajes con algas.

Como hemos dicho al principio, lo importante de llevar a cabo un programa détox no es hacerlo unos días para luego volver a tener unos malos hábitos. La alimentación saludable debe pasar a formar parte de tu día a día, por lo que os guiaremos con una charla alimentación saludable, una clase cocina saludable y una charla de motivación y conciencia. Acompañadas de actividades físicas que ayudarán a optimizar los resultados.

Es hora de empezar a cuidarte, déjanos ayudarte en este proceso y te aseguramos que tendrás los resultados que deseas. Contacta con nosotros a través de nuestra web https://www.palasiet.com/, por el correo info@palasiet.com, o llamando al +34 964 300 250