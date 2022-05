Un día te levantas y te das cuenta de una cosa: ¡ya estamos en mayo! El verano está a la vuelta de la esquina y no has cumplido uno de tus principales propósitos de año nuevo: hacer ejercicio y ponerte en forma. Aunque tú sientas que ya llegas tarde para hacer la operación bikini, en Palasiet te aseguramos que no, todavía puedes conseguirlo, y nosotros te podemos ayudar con un plan de adelgazamiento.

Rutinas básicas: Perder peso es un proceso bastante individualizado, ya que cada persona tiene unas necesidades, unas características metabólicas y corporales y un ritmo de vida diferentes. No obstante, hay tres rutinas que te van a venir bien con total seguridad: - Pon atención en tu alimentación. Si tu interés es adelgazar deberás buscar un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que quemas. Esto no significa que debes dejar de comer, sino que debes priorizar el consumo de alimentos nutritivos y de calidad, como la comida integral, eliminar los ultraprocesados y optar por los alimentos proteicos, frutas y verduras. - Haz ejercicios variados. Intenta combinar el cardio con ejercicios de fuerza. De esta forma verás muchos avances, ya que al ejercitarte en aumento de masa muscular también estarás quemando grasa. - Duerme la cantidad recomendada y lleva una buena higiene del sueño. Descansar bien va a contribuir en la reparación muscular y estar de mejor humor al día siguiente, y como bien sabemos, el compromiso y la actitud son de vital importancia en este proceso de adelgazamiento. Plan de adelgazamiento en Palasiet Nosotros siempre te recomendamos acudir a especialistas cuando tienes alguna necesidad o problemas de salud. Como hemos dicho antes, este es un proceso en el que es fundamental tratar a cada persona individualmente. Por eso, en Palasiet, los planes de adelgazamiento son así: incluyen visitas médicas, consultas a dietista, cita con el entrenador físico-deportivo, sesiones recorrido biomarino, masajes, sesiones de tonificación muscular, presoterapia… Palasiet Thalasso Clinic & Hotel es un hotel y clínica de talasoterapia ubicado en Benicasim. Está situado en un enclave privilegiado a 50 metros frente al mar Mediterráneo y rodeado por el Desierto de las Palmas, bajo un clima suave y cálido. Nos caracterizamos por ser uno de los hoteles más sugestivos de la costa levantina debido a una decoración muy personal y acogedora que le brinda encanto y originalidad.