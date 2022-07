Que la nueva ola de contagios de covid está provocando un auténtico tsunami de casos e incluso de ingresos es algo que no se le escapa a nadie. De hecho, tal y como han denunciado algunos sindicatos sanitarios, se han empezado a suspender las vacaciones de personal de Sanidad para hacer frente a esta séptima oleada del coronavirus, en las que las variantes BA.4 y BA.5 de Ómicron parecen ser las dominantes.

Los síntomas de covid en estos casos no difieren demasiado de los habituales, aunque sí hay ciertas diferencias debido a que se ha detectado un mayor número de pacientes que refiere una sintomatología que apenas estaba presente hasta ahora.

No obstante, hay que resaltar que en el covid muchas veces las cosas no son como parecen o, al menos, como las esperaos. Y es que hay numerosos síntomas que se asocian a una infección de coronavirus y que, sin embargo, no todo el mundo identifica como tales. Son los llamados síntomas inusuales o poco frecuentes.

Cada vez se conocen más cosas sobre esta enfermedad y, aunque siempre hay que estar atento a cualquier síntoma y no olvidar que lo puede parecernos una simple molestia, en realidad puede ser coronavirus, lo más recomendable sería que fuésemos conscientes de todos los síntomas de covid que se conocen, aunque sean raros o extraños.

Los síntomas más raros del covid

La sintomatología menos frecuente del coronavirus es diversa y, pese a que cada vez conocemos más cosas de este virus llegado de China, no siempre se identifican las pequeñas molestias como un signo revelador de covid. Y, sin embargo, pueden serlo.

A continuación, te explicamos cuáles son los síntomas más extraños del covid, ya que los habituales, como fiebre, tos, cansancio o pérdida de olfato y gusto, ya están ampliamente asumidos por la población.

La sintomatología menos habitual incluye también dolor de cabeza y molestias musculares, malestar físico o dolores articulares, como en cualquier constipado o gripe, pero los síntomas de covid verdaderamente escasos en cuanto a número de pacientes registrados son:

Erupción cutánea

Pérdida de color de los dedos de manos o pies

Ojos rojos o irritados

Además, con las últimas variantes, han comenzado a surgir con fuerza síntomas del covid que hasta ahora eran considerados como raros y que ahora son cada vez más frecuentes. Son los siguientes: