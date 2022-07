Con la llegada del verano es tiempo para la desconexión y para disfrutar del buen tiempo en la playa y en la piscina con la familia y con los amigos. No obstante, no todo son buenas noticias durante esta etapa ya que, mientras por el día se disfruta de la playa, las altas temperaturas nocturnas (en algunas localizaciones no baja de los 22 grados) pueden ser una odisea para según quién a la hora de conciliar el sueño si además no dispone de aire acondicionado. Por ello, a continuación repasamos un listado de ideas para mantener nuestro hogar en las mejores condiciones.

Airear la casa por la mañana. Para mantener el hogar en las mejores condiciones hay que airear la casa desde primera hora de la mañana antes incluso de que salga el Sol. Una vez empieza a salir, hay que cerrar las ventanas y mantener la penumbra en la casa y a la caída de la tarde se abrirlas de nuevo.

Usar tejidos naturales. Los tejidos como el algodón dejan transpirar mucho mejor, en comparación con los sintéticos por lo que las sábanas también tienen que ser de este material. Lo mismo ocurre con el pijama, mejor escoger de algodón.

Cenar de forma ligera. Dos horas antes de irse a la cama es conveniente no haber ingerido comida ya que la digestión aumenta el calor corporal. Además, es recomendable ingerir alimentos ligeros para que así sea más fácil conciliar el sueño.

Fuera luces y aparatos eléctricos. Otra de las razones a tener en cuenta es no utilizar aparatos eléctricos ya que emiten calor, por lo que lo mejor es que estén apagados durante las noches tropicales.

Ducha templada. Ducharse con agua fría sería la solución que adoptarían la mayoría de las personas para mantenerse fresco. El caso es que lo mejor es ducharse con agua templada ya que si no el cuerpo puede compensar el frío aumentando su temperatura.

Dormir en una habitación baja y a ras de suelo. Siempre que se pueda, conviene dormir en la parte más baja de la habitación ya que el calor tienda a subir. Además, es muy útil poner el colchón a ras de suelo (y eliminar todas las alfombras, pues retienen calor) y sacar los pies por fuera del colchón para que se enfríen (esa sensación te hará sentir más confortable).

Usar el ventilador con trucos. Si usas el ventilador en la habitación, pon un cuenco con hielos y sal en dirección a las aspas. Es un truco que hará que el espacio se enfríe antes.

Enfría la cama. La cama se puede bajar su temperatura utilizando hielo o incluso metiendo las sábanas (dentro de una bolsa) en el congelador ya que el efecto frío dura unos 20 minutos, aproximadamente.