Celia nació por parto natural el pasado 6 de mayo en Vithas Castellón. Irene T. E. y Paco M. V., sus padres, tuvieron claro desde el principio que querían que Vithas Castellón los acompañara en el viaje más importante de sus vidas, el nacimiento de su pequeña. «Elegimos Vithas porque siempre hemos tenido muy buena relación con la ginecóloga, la doctora Pilar Carratalá, y quisimos que nos acompañara en todo el proceso. Además, siempre hemos tenido buena referencia del hospital», comenta Irene.

Actualmente, Vithas Castellón cuenta con una amplia agenda de obstetricia y ginecología, y dispone de los mejores equipos tecnológicos en diagnóstico, tratamiento y atención al paciente. «Somos un equipo multidisciplinar; por esta razón, muchos padres nos eligen, porque aquí todo es más accesible, más efectivo y existe una buena comunicación entre los profesionales y la familia», comenta la doctora Carratalá, ginecóloga y obstetra de Vithas Castellón.

El servicio de ginecología de Vithas Castellón trabaja bajo la premisa de la detección precoz. Por ello, se realizan las pruebas que el especialista considere oportunas, desde el inicio del embarazo y con el objetivo de evitar cualquier imprevisto durante la gestación. En este sentido, el doctor Alejandro Marín-Buck Gómez, obstetra y ginecólogo de Vithas Castellón, cuenta que «en nuestro equipo hacemos medicina preventiva porque contamos con métodos de detección que nos permiten controlar mejor el proceso de gestación del bebé, lo que garantiza su seguridad y la confianza de los padres. Con esta premisa todos estamos más tranquilos».

Equipo de matronas

El hospital también cuenta con un equipo integral de matronas que garantizan la atención de todos los partos durante las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año. Isabel Barreda, del equipo de matronas, cuenta que «trabajamos con turnos rotativos durante todo el día, lo que garantiza que siempre haya una matrona en el parto con el ginecólogo. Esto es una ventaja muy importante porque la mujer está atendida siempre y durante el parto con la máxima atención y calidad» y añade que «ayudamos a la madre con la lactancia materna desde el principio, haciendo un asesoramiento personalizado y continuado». Las matronas cuidan al detalle para que la madre disfrute del parto y, en algunas ocasiones, permiten que visualicen la fase del expulsivo. «Las matronas me pusieron un espejo para ver el proceso de expulsión de Celia y me encantó. Me pareció increíble poder verlo con mis propios ojos», cuenta emocionada Irene sobre su experiencia.

UCI pediátrica

El nacimiento de Celia no supuso ningún riesgo, pero en el caso de partos complicados, en los que el bebé necesita una atención urgente, el hospital cuenta con una esencial Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica, formada por un equipo de más de treinta profesionales, entre pediatras, enfermeros y auxiliares de enfermería, con una sólida formación y especialización en atención intensiva y neonatal. «Nos esforzamos al máximo por mantener un elevado nivel de excelencia en todo momento y nuestro modelo está centrado tanto en el paciente como en su familia, ya que la humanización del área materno infantil es uno de nuestros pilares», explica Ana Palomares, supervisora de la Unidad de Cuidados Intensivos y Neonatales de Vithas Castellón. La unidad cuenta con unas instalaciones y equipos tecnológicos punteros, así como incubadoras último modelo, respiraderos de ventilación invasiva y no invasiva, equipo de hipotermia y administración de óxido nítrico y monitor de función cerebral, todo ello para garantizar el correcto abordaje y seguimiento de los pacientes con patologías más complejas.

Psicología perinatal

Otro de los servicios clave y de reciente creación de la Unidad Materno Infantil de Vithas Castellón es la psicología y coaching perinatal, liderado por Ana Arechavaleta, psicóloga especialista en psicología perinatal de Vithas Castellón, quien afirma que «la atención psicológica de la madre y el entorno familiar es de suma importancia, por lo que es necesario acercar la psicología perinatal a la sanidad privada, ofreciendo un servicio a todas las madres, padres y familias que necesiten y deseen la atención de los profesionales de este servicio». El servicio incluye un protocolo de actuación que se encuentra enmarcado en el modelo de programas de atención integral a la salud mental perinatal y se realizarán sesiones clínicas de coaching y grupos de autoayuda, para una buena salud mental perinatal. Se dirige a todas las madres embarazadas que no se encuentren bien durante el embarazo y el posparto, y ofrece un servicio de guardias con el que apoyar a la familia a cualquier hora.

El servicio de pediatría de Vithas Castellón acompaña a las familias en el crecimiento del niño desde el nacimiento hasta los 14 años. Está formado por un equipo multidisciplinar de pediatras que garantizan una atención completa y especializada de los niños. Este servicio abarca desde los primeros cuidados del bebé, la puericultura hasta los casos más graves de salud en el niño, que se tratan en la UCI pediátrica. El doctor Javier Miranda, responsable de la Unidad de Pediatría de Vithas Castellón, afirma que «trabajamos con el objetivo de colocar al paciente, en este caso al niño, como centro del sistema sanitario, porque el modelo de asistencia ha cambiado y ahora permitimos que las familias participen en las decisiones de salud de sus hijos». «Nosotros les planteamos a los padres las distintas alternativas que existen y cuáles son las ventajas de cada una de ellas para que, conjuntamente, podamos decidir sobre el cuidado y la atención de sus hijos». Una de las cualidades del servicio de pediatría es la magnífica comunicación que existe entre los padres y los especialistas. «En nuestro servicio, la comunicación entre los especialistas y los padres es lo más importante. Con ello, conseguimos una atención personalizada, que es la labor de la medicina de hoy en día».

Acciones formativas

Vithas Castellón refuerza todos estos servicios con acciones formativas dirigidas a los padres, como la ruta de parto, una visita previa que realizan los padres y las familias por los diferentes espacios del hospital por los que pasarán el día del parto. Con esta acción, los padres despejan sus dudas e incertidumbres. Asimismo, cada mes se realizan aulas de salud de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica en las que se enseña a los padres las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar en niños y adolescentes, y también se realizan aulas de salud de los primeros cuidados en el recién nacido.

«Volveremos a elegir Vithas Castellón cuando decidamos tener un segundo hijo», afirman Irene y Paco. «Nos sentimos muy a gusto. Además de la comodidad y el buen trato del personal, nuestra valoración es muy buena y nos gustaría que la doctora Carratalá, nuestra ginecóloga, fuera quien nos siguiera acompañando en este viaje».

Vithas es un grupo líder en la sanidad española

El grupo Vithas está integrado por 19 hospitales y 31 centros médicos y asistenciales distribuidos por 13 provincias. Los 11.300 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica, la central de compras PlazaSalud24, y una participación en la Red Asistencial Juaneda, el primer grupo hospitalario de las Islas Baleares.

Vithas, perteneciente al grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.

Puede seguirlos en:

LinkedIn

Instagram

Facebook

Twitter

YouTube