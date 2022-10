El grupo de investigación SOLTI pone en marcha HOPE-RUN para potenciar la investigación del cáncer de mama metastásico, en el marco del Día Mundial contra esta patología -13 de octubre-. La iniciativa, una carrera solidaria en modalidad virtual y/o presencial, cumple un doble objetivo: incrementar el conocimiento de los participantes sobre el funcionamiento de la investigación clínica mientras transforman kilómetros en recursos para agilizar el análisis de los datos clínicos y moleculares que está generando el estudio SOLTI-HOPE para pacientes con cáncer de mama metastásico.

El estudio HOPE consiguió su objetivo de reclutamiento en solo 16 meses -3 años antes de lo previsto- habiendo incluido a 600 pacientes de todas las comunidades autónomas españolas: el estudio está activo en más de 47 provincias y en la ciudad autónoma de Ceuta. La celeridad de registro de pacientes candidatas -que se finalizó en febrero- está permitiendo, ahora, centrar todos los esfuerzos en el análisis de datos y obtención de resultados. Para impulsar esta fase del estudio y coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico arranca la HOPE-RUN, una iniciativa en la que cada kilómetro cuenta; la campaña está dirigida tanto al público general como a personas ya iniciadas y practicantes del running.

Los participantes de la HOPE-RUN -que se pueden registrar desde hoy a través de la página web oficial: https://hoperun.soltihope.com/ - podrán contabilizar los kilómetros que acumulan, en sus salidas o entrenamientos, virtualmente desde cualquier punto de la geografía introduciéndolos en una plataforma digital que les permitirá completar, simbólicamente, distintas etapas. Tras finalizar cada etapa, se desbloqueará contenido formativo básico sobre investigación en cáncer de mama, en formato audiovisual.

Además, y simbolizando el ecuador de la campaña, se celebrará una carrera presencial en Gandía (Valencia) el próximo 27 de noviembre para todos aquellos HOPE-Runners que quieran, ese día juntos, seguir sumando kilómetros al lado de los embajadores de la campaña: la atleta española Núria Picas, vigente ganadora de una de las carreras de montaña más importantes del calendario internacional – Salomon Ultra Pirineu 2022-, ganadora de la Creu de Sant Jordi 2019 y todo un referente mundial del running Trail, y el Dr. Joaquín Gavilá, miembro de la junta directiva de SOLTI y jefe Clínico del Servicio de Oncología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

“Merece la pena correr por esta causa y merece la pena que la investigación no se detenga. Igual de importante es que todos sepamos en qué se traduce la palabra “investigación” y cómo se emplean los recursos donados. Detrás de un solo ensayo clínico en oncología hay involucrados diferentes hospitales, pacientes, oncólogos y otros especialistas médicos, personal de oficina del grupo de investigación; además puede vehicularse entre diferentes países y puede llegar a durar 10 años. Todo un engranaje que casi nunca vemos y que me recuerda al mundo del deporte, en general; yo no compito sola. Sólo se ve cuando ganas o llegas a la cima, pero no el esfuerzo y la cantidad de personas que hay detrás de cada logro”, afirma Núria Picas.

El Dr. Gavilá, añade: “un estudio clínico puede ser positivo o negativo, puede llevar o no a la aprobación de un nuevo fármaco, puede durar entre 1 y 10 años dependiendo del objetivo y durante este proceso hay análisis intermedios que permiten ir ampliando el conocimiento sobre la patología estudiada e incluso pueden dar lugar a nuevos ensayos clínicos. Además, en el transcurso de un ensayo, los pacientes acceden a tratamientos innovadores que no están aún disponibles en la práctica habitual y que son el futuro de la oncología”.

Al final de la campaña, con una duración de 2 meses, todas las donaciones que se consigan, se destinará impulsar la investigación a través de la recogida y análisis de los datos clínicos y moleculares que se están generando gracias al estudio HOPE, lo que permitirá ampliar el conocimiento y plantear nuevas hipótesis que mejoren el abordaje del cáncer de mama metastásico. La campaña HOPE-RUN cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía (Valencia) y de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia y con el soporte de Pfizer.

Estudio SOLTI-HOPE: una apuesta por mejorar el pronóstico en contexto metastásico

El cáncer es uno de los mayores problemas de salud pública, y con tendencia al alza en el mundo. En España se diagnostican 34.750 nuevos casos de cáncer de mama al año y, pese a que la mayoría de las pacientes no presentan recaída, entre un 20% y un 30% sufren metástasis una enfermedad aún incurable y en la que hay una gran necesidad médica no cubierta; el objetivo a corto plazo es cronificar la enfermedad y aumentar la supervivencia.

SOLTI-HOPE es el primer estudio clínico liderado por pacientes con cáncer de mama metastásico a nivel nacional y está actualmente activo en todas las comunidades autónomas españolas. Una de las piezas clave de SOLTI-HOPE es el gran valor de los datos que permitirá recabar. A día de hoy se ha analizado la información genética, al menos de una de las muestras, en 459 de las 604 pacientes incluidas en el ensayo. En total, 247 ya han recibido un informe con la interpretación de los resultados obtenidos y la valoración de la idoneidad de una terapia dirigida.

Siempre anonimizada, toda la información obtenida de la secuenciación de las muestras junto con la información clínica y de calidad de vida proporcionada por la misma paciente a través de la aplicación permitirá a los investigadores realizar análisis estadísticos, conocer mejor la biología de esta enfermedad y plantear nuevas propuestas de investigación para el cáncer de mama metastásico.

SOLTI inició este proyecto en octubre de 2020 de la mano de los investigadores principales del estudio: el Dr. Aleix Prat, presidente de SOLTI y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona y la Dra. Ana Casas, oncóloga médica, miembro honorífico de la junta directiva de SOLTI y presidenta de la Fundación Actitud Frente al Cáncer.

La puesta en marcha de HOPE no hubiera sido posible sin las asociaciones de pacientes que creyeron en el proyecto y lo apoyaron desde el inicio a nivel formal y a través de donaciones, como CMM (Asociación de Cáncer de Mama Metastásico), Actitud Frente al Cáncer y la Asociación SARAY. El proyecto cuenta además con el aval de la Asociación Española Contra el Cáncer y SEAP (Sociedad Española de Anatomía Patológica). Además, ha recibido el soporte de anónimos y entidades que con sus aportaciones han permitido seguir optimizando el estudio, entre ellas: Vive, ni una estrella más y Asociación de Mujeres con Cáncer de Bahía. El estudio también cuenta con la colaboración de Novartis España y con el apoyo de las compañías Guardant Health y Roche Farma a través de su solución Foundation Medicine, que han facilitado sus tecnologías para el análisis molecular.