La caída del cabello supone, a menudo, un deterioro en la autoestima de la mujer o el hombre que la padece, generando sentimientos de inseguridad, miedo a lo que piensen los demás e incluso inferioridad. Estos sentimientos pueden afectar en la normalidad de la persona, ya que pueden repercutir negativamente en las relaciones con la gente de su entorno.

La caída del cabello es algo totalmente natural y se puede deber a muchos factores, tanto genéticos como por cambios hormonales, afecciones médicas o por envejecimiento. No obstante, si esto supone un problema a nivel psicológico o simplemente se quiere seguir luciendo pelo por razones estéticas, hay muchos tratamientos que pueden servir de solución.

Medicina capilar en Palasiet

Palasiet es un centro ubicado en Benicasim que cuenta con hotel y talasoclínica y lleva más de 50 años recibiendo clientes que quieren mejorar su calidad de vida en diferentes aspectos. La clínica cuenta con grandes médicos especializados en medicina estética y capilar, y actualmente han expandido su oferta en un total de cinco tratamientos para tratar la caída del cabello.

Uno de los pilares de la filosofía de Palasiet se basa en ofrecer un servicio totalmente individualizado a sus clientes, y esto se agradece cuando acudes con unas necesidades médicas como las citadas. Los profesionales ofrecen información sobre las causas de la caída del cabello, consejos para frenarla y posibles soluciones, entre las que entran los siguientes tratamientos:

Tratamientos tópicos

Este tipo de tratamientos consiste en la aplicación directa del principio activo, generalmente son tratamientos largos que necesitan mucha constancia y es muy importante su buena adherencia.

Tratamiento por vía oral

Este tratamiento apuesta por la ingestión de medicamentos, fórmulas magistrales y vitaminas, indicadas bajo prescripción médica. Es un tratamiento muy seguro y con resultados avalados.

Mesoterapia capilar

Bio-estimulación que se realiza a través de la aplicación de pequeñas inyecciones subcutáneas en el cuero cabelludo, cuya finalidad es activar y mejorar las unidades foliculares así como aumentar el espesor, cantidad y el crecimiento del cabello.

PRP (Plasma rico en plaquetas)

Consiste en la obtención y concentración de plaquetas del propio paciente, es un tratamiento bastante seguro sin riesgos para el paciente y muy efectivo.

Trasplante capilar

Se emplea generalmente para tratar los casos de calvicie, previo estudio médico y expectativas del paciente. Realizado por un equipo especializado, actualmente se hace bajo anestesia local.

¿Cómo saber lo que necesitas?

Cada paciente es un mundo y hay que tratarlo individualmente, por lo que no existe otra forma que pedir una cita con los médicos de Palasiet, para que valoren el caso e informen debidamente antes de empezar cualquier tratamiento. Cabe destacar que para disfrutar de los tratamientos de la clínica no es necesario pernoctar en el hotel, ya que son servicios diferentes de Palasiet. No obstante, disponen de programas que incluyen estancia y tratamientos.

Es posible contactar por vía teléfonica a través de estos dos números: +34 964 300 250/ +34 630 276 031, o a través del correo electrónico de info@palasiet.com.