Palasiet es uno de los lugares más prestigiosos a nivel internacional en materia de turismo de salud y bienestar. Durante más de 50 años ha recibido clientes de todas partes del mundo, que buscan un cambio a una vida más saludable o simplemente para relajarse y reconectar consigo mismo.

Actualmente, muchas personas están sometidas a una gran presión laboral y en los últimos años hemos vivido situaciones estresantes que provocan estados de frustración, apatía y nerviosismo.

El estrés no es malo, pues es una forma de defensa que tiene el cuerpo para que el cerebro esté más alerta, los músculos estén en tensión y el pulso aumente. No obstante, cuando el estrés es crónico y el cuerpo se mantiene en alerta, incluso cuando no hay peligro, se puede acabar teniendo graves problemas de salud.

Escapadas de bienestar

Palasiet está en Benicàssim, rodeado de jardines, parterres y arbolado frente al mar Mediterráneo, un ubicación muy especial, con la bahía benicense de fondo, que invita a una experiencia completa de salud y bienestar. Está situado en un enclave privilegiado, a 50 metros de la playa y de un largo paseo marítimo en el que se encuentran las hermosas villas de principios del siglo XX.

Los programas de bienestar están diseñados para desconectar del transcurrir cotidiano y recargarse de energía positiva y vitalidad. Palasiet cuenta con cuatro programas de escapadas de bienestar, cuyos tratamientos y actividades varían en función de los días de estancia.

Durante la escapada de bienestar, los clientes empiezan la experiencia con el equipo médico, que se encarga de elaborar un historial clínico y hacer un reconocimiento general de salud. Seguidamente, se lleva a cabo una planificación con actividades de talasoterapia (recorridos biomarinos, recorridos flebíticos, bañeras de hidromasaje con algas o masajes). Como Palasiet no solamente quiere que los usuarios disfruten de la estancia, si no que se adopten hábitos saludables de vida, la escapada incluye charlas de alimentación y un taller de cocina saludable. Por último, cabe destacar las sesiones de ejercicio, que incluyen gimnasia en grupo, aquagym o aquatraining, estiramiento de cadenas musculares, marchas matinales, sesión de pilates y sesión de yoga.

Elige el programa que prefieras

Para lograr desconectar de la rutina diaria no hace falta que irse dos semanas de vacaciones, muchas veces con una escapada de fin de semana es suficiente. Como no todo el mundo tiene la misma disponibilidad ni presupuesto, Palasiet ha elaborado diferentes categorías de escapada de bienestar. Cada una de ellas incluye unos tratamientos diferentes. Descúbrelas y elige la que más se ajuste a tus necesidades.

Si tienes alguna duda, puedes contactar con Palasiet por vía telefónica, a través de estos dos números: +34 964 300 250/ +34 630 276 031, o a través del correo electrónico: info@palasiet.com.