La Policlínica Fisioesport de Betxí, especialista en fisioterapia, rehabilitación, traumatología, podología y psiquiatría, al frente de la cual se encuentra Vicente Orenga, organizó el pasado 12 de noviembre una conferencia sobre estimulación magnética transcraneal --una técnica indicada en múltiples patologías psiquiátricas como la depresión, el dolor crónico como la fibromialgia o en neurorrehabilitación como por ejemplo en pacientes con accidente cerebrovascular-- a cargo del doctor Alejandro Fuertes. Este médico psiquiatra trata todo tipo de problemas de salud mental y es especialista en estimulación cerebral no invasiva, además de haberse formado en el hospital general de Boston (Massachusetts), en la EMT (Emergency Medical Services). La ponencia versaba sobre un tratamiento eficaz cuando la medicación no es suficiente, un procedimiento no invasivo de estimulación de la corteza cerebral del paciente.

La interesante charla, que tuvo lugar en el Casino Antiguo de la capital de la Plana, contó con una notable afluencia de asistentes e iba dirigida especialmente a profesionales de la sanidad como psiquiatras, traumatólogos, médicos de familia, enfermeras, psicólogos, etc. Tras más de una hora de disertación por parte del médico especialista tuvo lugar una demostración práctica, a la que siguió un ágape para los asistentes. La policlínica de Betxí, que acumula una trayectoria empresarial de casi quince años, abre sus puertas de lunes a viernes, mañanas y tardes.