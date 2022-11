Óptica y Centro Auditivo San Blas es una empresa familiar que cuenta con 37 años de experiencia, la cual fue fundada por mi padre, Rafael Llorens, que ya era audiólogo protésico, y que ahora dirijo yo, Elisa Llorens. He trabajado codo con codo con él, y desde luego no he podido tener un mejor maestro en esta profesión.

Lo cierto es que la forma de trabajar en el gabinete audiológico ha cambiado muchísimo, puesto que los audífonos de antes eran casi todos analógicos y alguno que otro, era digital básico. En cambio, hoy en día son todos digitales programables con las tecnologías más altas del mercado, por lo cual hemos tenido que ir adaptándonos ya que tienes que estar continuamente formándote y renovándote en este sector si no te quieres quedar atrás. No es bueno ni para tu futuro ni para el de tus pacientes, que tanto confían en ti. Evolución Antes las adaptaciones se realizaban a personas mayores de 70 años, y hoy en día, cada vez más, hay personas más jóvenes con pérdidas auditivas, debido a la utilización de dispositivos electrónicos. Por eso los audífonos han variado mucho, puesto que las necesidades de los usuarios son distintas ahora a las de antes. Hoy en día hay audífonos muy pequeños, recargables sin necesidad de pilas e incluso que cuentan con conectividad tanto al móvil como a la televisión. Como audióloga protésica, puedo destacar que el hecho de no formar parte de ninguna franquicia nos supone una gran ventaja competitiva, tanto a nivel de precios como de marcas. Llevamos más de 30 años trabajando con una empresa de referencia de distribución, fabricación y reparación de prótesis auditivas y eso nos hace tener una relación calidad-precio inmejorable. Tanto mi padre como yo, siempre nos hemos basado en el trato personalizado y en la alta calidad de todos nuestros productos. Por eso trabajamos las marcas más punteras del mercado como son Siemens Signia, Widex, ReSound, Phonak y Oticon a precios muy competitivos y económicos, ofreciendo además una garantía de cinco años. Cabina insonorizada Óptica y Centro Auditivo San Blas dispone de un gabinete audiológico con cabina insonorizada para poder realizar las audiometrías y a partir de ahí, estudiar y valorar la solución que mejor se adapte a las necesidades de cada uno, puesto que cada persona tiene distintas demandas auditivas y/o económicas, entre todos los tipos de audífonos que hay en el mercado.