Gloria ha vuelto a recuperar la sonrisa. En el último año, su vida se paralizó. "Tenía una hernia discal en la L5-S1 y me pinzaba el nervio ciático, lo cual me producía mucho dolor. Me costaba andar, hacer mi vida normal. Tengo un niño pequeño y no podía ni siquiera jugar con él. Tenía mucha limitación de movimiento", explica Gloria C., que se sometió el pasado mes de noviembre a una intervención quirúrgica, de la mano del doctor Jiménez Navarro, cirujano en ortopedia y traumatología de Vithas Castellón, y especialista en microcirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral. "Gloria presentaba una discopatía degenerativa en el nivel L5-S1, es decir, su disco se había gastado, ya no podía funcionar correctamente. En estos casos, se va produciendo un abombamiento del disco, inestabilidad, generando compresión de los nervios y dolor lumbar muy limitante", explica el doctor Jiménez Navarro.

La técnica de la microcirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral consiste en un conjunto de técnicas desarrolladas para tratar las patologías de la columna de una forma menos agresiva, con mínimas incisiones en la piel, de manera que se respetan los tejidos blandos como los músculos y los ligamentos. Hoy en día se pueden tratar casi todas las patologías mediante esta técnica, sin embargo, las tratadas más frecuentemente son la hernia discal lumbar y cervical, estenosis de canal, degeneración del disco intervertebral, espondilolistesis y fracturas vertebrales. También se pueden tratar patologías más complejas como escoliosis o tumores. Para practicar esta técnica, profesionalmente se requiere de una larga curva de aprendizaje y dedicación, para trabajar acorde a la vanguardia y poder ofrecer a los pacientes los últimos avances y técnicas disponibles. En este caso, el doctor Jiménez Navarro, traumatólogo de Vithas Castellón, se ha formado durante años con el doctor Gerd Bordon, prestigioso cirujano de columna, quien es todo un referente internacional en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva de columna. La cirugía de Gloria La intervención quirúrgica, que duró aproximadamente dos horas, fue un éxito. El doctor explica que "cuando el disco no funciona, realizamos una fusión vertebral. En este caso, la fusión se hizo por vía posterior, lo que llamamos un MIS TLIF, es decir, una artrodesis lumbar posterior mínimamente invasiva por vía transforaminal. Con esta técnica, utilizando una pequeña incisión, unos separadores específicos y con ayuda del microscopio, retiramos el disco intervertebral y colocamos en su lugar una caja intersomática metálica. Después, insertamos cuatro tornillos y dos barras de manera percutánea, con otra pequeña incisión, para lograr fusionar el nivel afectado». Pese a la dificultad quirúrgica, la limitación de la movilidad es mínima. "Partimos de un disco que ya no funciona y cuya movilidad produce dolor. Con esta intervención buscamos restaurar la altura del disco y mejorar la curvatura (lordosis) de la columna, lo cual mejora la alineación de los niveles adyacentes, que antes estaban sobrecargados, para compensar la deficiente movilidad de los discos enfermos", asegura el doctor. Los beneficios Los beneficios para el paciente son muchos. El doctor Jiménez explica que "al producirse una menor lesión de la musculatura se consigue una recuperación más rápida, con menos dolor postoperatorio, un mínimo sangrado y una estancia hospitalaria más corta (en algunos casos, se puede realizar cirugía sin ingreso). Gloria muestra satisfacción con resultado del proceso posquirúrgico. "¡Me encuentro genial! No tengo ningún dolor, solo alguna molestia al hacer algún movimiento. Puedo andar, acostarme y levantarme sola. Estoy muy contenta con el resultado. Cuando me retiraron las grapas quedó la herida muy bien y todo mejorará con la rehabilitación". La rehabilitación del paciente también es más corta, ya que no precisa el uso de corsés ni fajas y puede incorporarse más rápido a su actividad habitual. Además, según el especialista "el uso de incisiones mínimas disminuye el riesgo de infección y mejora la cicatrización". Cada día más demandada Actualmente, esta es una cirugía que se plantea como alternativa a las patologías de columna en Vithas Castellón, aunque como bien explica el especialista, "cada caso debe tratarse y estudiarse de manera individualizada. La aplicación de esta técnica dependerá de las características del paciente, la experiencia del cirujano y de que el centro disponga de la tecnología necesaria para llevarla a cabo con todas las garantías. No obstante, el doctor señala que "a través de internet, el paciente tiene acceso a información sobre su patología, el tratamiento de esta y cuáles son las últimas tendencias en el tratamiento de los problemas de columna, por lo que, a veces, vienen a consulta conociendo esta técnica". Por otro lado, en pacientes de edad avanzada, que suelen asociar enfermedades graves y en los que una cirugía abierta podría estar contraindicada o suponer un riesgo importante, la cirugía mínimamente invasiva puede permitir solucionar sus problemas de columna gracias a la mínima agresión que supone. No obstante, las hernias discales son más prevalentes en pacientes jóvenes y la degeneración del disco es más frecuente a partir de los 50-60 años, aunque una de las ventajas de esta cirugía es que se puede aplicar a cualquier edad. Gloria C., paciente de menos de cuarenta años, ha vuelto a rehacer su vida. "Sin ninguna duda y viendo los resultados, volvería a ponerme en manos del doctor Jiménez. Mi calidad de vida ha cambiado por completo, de no poder hacer muchas cosas ni andar mucho, a poder moverme con más facilidad, incluso ahora, recién operada" y añade "el trato con el doctor Jiménez, las enfermeras, el anestesista, el personal de limpieza, todos y todo, ha sido inmejorable. Destacaría especialmente el trato cercano de doctor Jiménez, quien me explicó la operación antes de llevarla a cabo e incluso, al día siguiente de la intervención, me llamó porque se encontraba fuera del hospital, para ver cómo me encontraba". Prevención y cuidado El disco intervertebral está compuesto por una parte central más blanda, denominada el núcleo pulposo, y una parte periférica más dura y resistente, que se llama el anillo fibroso. Cuando este anillo se rompe, el material del interior sale y puede producir compresión en las estructuras nerviosas. En ocasiones, esta situación puede producirse por un sobreesfuerzo en un disco sano o por desgaste del disco. En cualquier caso, es muy importante el cuidado de la espalda mediante una correcta higiene postural. Según afirma el especialista, hay tres aspectos muy importantes para preservar la salud de la columna vertebral. El primero es el peso, puesto que el dolor aumenta a medida que aumenta el peso. El segundo factor fundamental es el descanso, puesto que es conveniente dormir entre siete u ocho diarias. El tercer aspecto es practicar actividad física diariamente. En este apartado son recomendables deportes como la natación, el yoga o el pilates. "Si cuidamos estos tres pilares, disminuirán las opciones de necesitar una cirugía para solucionar nuestros problemas de espalda", asegura el doctor Jiménez Navarro, traumatólogo de Vithas Castellón.