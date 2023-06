Jesús Marín acudió al Hospital Vithas Castellón a realizarse una prueba diagnóstica de rodilla. Llegó al centro hospitalario nervioso y algo preocupado porque la prueba le provocaba sensación de ahogo y ansiedad. "Venía a la prueba con mucho agobio y en cuanto me han visto los técnicos de radiología me han propuesto realizarme la prueba en la nueva resonancia magnética y ha sido todo un acierto", cuenta el paciente. "Cuando he entrado a la sala donde se encuentra la nueva resonancia magnética, mi sorpresa ha sido que no tiene nada que ver con las otras en las que he estado. El tono azul del ambiente transmite tranquilidad, me han puesto unos auriculares, he podido elegir escuchar la radio y el tiempo dentro se me ha pasado volando. Sin lugar a dudas, lo que más me ha gustado es que el personal sanitario se ha preocupado por mí y estoy muy contento", añade el paciente.

Jesús Marín es uno de los ocho mil pacientes que han pasado por la resonancia magnética Philips MR5300 con imán sellado y que consume menos helio --lo que la hace más sostenible medioambientalmente-- desde que se inauguró el pasado mes de octubre. Respecto a la resonancia magnética convencional destaca el espacio bien iluminado para el paciente y la amplitud del imán que pasa a tener entre 95 cm y 70 cm, reduciendo así la ansiedad, que es frecuente en los pacientes que se exploran con este tipo de pruebas. El equipo es menos sensible a movimientos de pacientes ansiosos o nerviosos, evitando la repetición de pruebas. En este sentido, puede reducir a menos de la mitad el tiempo que el paciente está tumbado dentro del tubo y permite obtener imágenes de una calidad excepcional en todos los estudios, al tiempo que la mayor anchura del tubo facilita el trabajo del personal técnico y mejora la experiencia paciente. Resultados más precisos Con este nuevo equipo los estudios son mucho más precisos, contienen más información y el tiempo de exposición se acorta considerablemente. Este avance se traduce, en definitiva, en exploraciones más cortas, más precisas y menos angustiosas para los pacientes. Del mismo modo, su gran potencia permite usar protocolos de estudio de alta resolución con tiempos reducidos. Las ventajas del nuevo equipo para el diagnóstico por parte de los profesionales son múltiples. Según indica Carlos Casillas, radiólogo del Hospital Vithas Castellón, "este equipo aumenta la confianza diagnóstica en estudios cerebrales, cardiacos, abdominales, musculares y esqueléticos, ya que esta técnica es fundamental para el diagnóstico y seguimiento del ictus, esclerosis múltiple o tumores cerebrales. En cardiología se ha convertido en la técnica principal para el diagnóstico de miocardiopatías y detección de isquemia miocárdica. Las indicaciones en traumatología y medicina deportiva son múltiples, con estudios articulares de alta precisión o lesiones musculares en deportistas profesionales". La resonancia magnética es fundamental para el diagnóstico de las hernias discales, estenosis de canal y patología de la médula espinal. Sus indicaciones en ginecología son cada vez más amplias, proporcionando imágenes de gran resolución para el diagnóstico de patología tumoral uterina y ovárica, así como procesos no neoplásicos como la endometriosis y las malformaciones uterinas o estudios en relación con tratamientos mediante estimulación ovárica. Un equipo implicado La Unidad de Resonancia Magnética de Vithas Castellón cuenta con profesionales cualificados y comprometidos con el paciente desde admisión, técnicos en radiología, auxiliares en enfermería, enfermeros y radiólogos de gran prestigio. Carlos Fernández, técnico especialista en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear y supervisor del servicio de radiología del hospital desde hace más de doce años, asegura que "nuestro servicio recibe muchos pacientes al día, por eso es tan importante hacerles sentir tranquilos, ya que muchos vienen preocupados por los resultados. Por ello intentamos citarles en 24 horas y entregar los resultados cuanto antes". Actualmente, 29 profesionales sanitarios trabajan al frente de esta unidad y destaca la profesionalidad de los radiólogos Carlos Casillas, presidente ejecutivo de la sección de abdomen de la Sociedad Española de Radiología Médica (Sedia); Carlos Díaz; Cristina Roig, especialista en mama; Miguel Ángel Edo; Marc Aparici; y José Martínez Rodrigo. Lucía Gil es una de las técnicas especialistas en imagen para el diagnóstico que está al frente de la resonancia magnética. Por su larga experiencia, destaca el inmenso avance que ha supuesto la incorporación del equipo. "Para nosotros, que estamos al lado del paciente, es muy importante el tiempo de duración de la prueba. Con esta resonancia se han acortado los tiempos dentro de la máquina y esto, junto a la luz y a la música, favorece que el paciente se relaje y salga contento». Además de la resonancia magnética, el servicio de radiología del Hospital Vithas Castellón cuenta con la Tomografía Computarizada (TC), radiología general, radiología intervencionista, ecografía, mamografía y densitometría.