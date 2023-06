Con los excesos de Navidad recién terminados, más de uno se ha planteado como objetivo para 2023 perder esos kilos de más. Desde la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas a nivel mundial, se han propuesto colaborar en esta meta, y para ello han realizado un estudio sobre los horarios idóneos para comer con el propósito de bajar tallas.

Según este estudio no es suficiente pensar en lo que come para mantener un peso saludable. Cuándo se come, también es importante, según un ensayo controlado aleatorio publicado el 4 de octubre de 2022 en línea por Cell Metabolism. Los investigadores de Harvard pidieron a 16 personas obesas o con sobrepeso que probaran dos horarios de comidas diferentes con dietas idénticas. En el primer horario, durante seis días seguidos, los participantes desayunaron, almorzaron y cenaron, pero terminaron la última comida seis horas y media antes de acostarse.

En el segundo horario, durante otros seis días, las mismas comidas se interrumpieron cuatro horas más tarde y terminaron dos horas y media antes de acostarse. Durante el estudio, los científicos midieron las hormonas reguladoras del apetito, la temperatura corporal, el gasto de calorías y las células grasas de los participantes.

Comer más tarde en el día aumentó el hambre de los participantes, disminuyó la cantidad de calorías que quemaron y promovió el almacenamiento de grasa. Con el tiempo, esos efectos podrían provocar un aumento de peso. Así que, aunque no le hará daño cenar tarde de vez en cuando, trate de no convertirlo en un hábito si pretende adelgazar.

De este estudio se saca una conclusión clara: lo mejor es cenar lo antes posible, lo que se conoce como horario europeo, sobre las 19 horas. España, por cierto, es el país que más tarde cena de todo el continente, ya que apuramos, de media, hasta la franja comprendida entre las 21.30 y las 22.30.

Un sueño regulado

Guarda el orden, que el orden te guardará… Esta frase hecha es importante por tanto para el horario de las ingestas como acabamos de comprobar, y también es importante mantener un horario regulado en el sueño. Un nuevo estudio descubrió que los patrones de sueño irregulares, pueden tener un efecto negativo en el metabolismo, que controla cómo funcionamos y utilizamos la energía. También aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes.

En el estudio, realizado en parte con el apoyo de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), 36 personas fueron divididas en tres grupos. Un grupo durmió hasta nueve horas por la noche. A otro grupo se le permitió dormir sólo cinco horas por la noche. El tercer grupo durmió cinco horas por la noche de lunes a viernes, y más horas durante el fin de semana.

Después de dos semanas, los resultados fueron reveladores. Las personas en el grupo de sueño restringido y las que recuperaron el sueño los fines de semana aumentaron de peso y tenían menos sensibilidad a la insulina. La conclusión principal, según los investigadores, es que "recuperar el sueño durante el fin de semana no parece ser un remedio eficaz" para revertir los efectos negativos de la falta de sueño en el metabolismo. De hecho, en el grupo de recuperación durante el fin de semana, el sueño resultó aun más alterado cuando volvieron al patrón de sueño limitado el lunes siguiente.