Tras las celebraciones navideñas, muchos se preguntan sobre la efectividad de los planes detox. En este contexto, Palasiet Thalasso Clinic & Hotel, arroja luz sobre este tema, destacando la capacidad natural de nuestro cuerpo para desintoxicarse y cómo podemos apoyar este proceso.

¿Son necesarios los Planes Detox?

Nuestro organismo, especialmente nuestro hígado, está equipado para detoxificar nuestro cuerpo diariamente, no solo después de periodos de excesos. Sin embargo, podemos tomar un rol activo en este proceso natural, optimizando las enzimas desintoxicantes del hígado a través de la dieta y buenos hábitos de salud.

En la Thalasso Clínica de Palasiet, no tratan el detox como una pauta de compensación: ahora me paso y después lo contrarresto; ni siquiera como una pauta puntual y limitada en el tiempo. En su clínica, el plan detox se concibe como una integración de hábitos saludables de forma permanente en nuestra vida: "Si el empezar un plan detox va a dar lugar a que observes los beneficios de cuidarse y te plantees integrarlos para siempre en tu día a día, bienvenido sea. Pero ojo, que no nos referimos a los planes de batidos procesados, sustitutos de comida y demás; sino a escoger lo que comemos, a movernos un poquito más, gestionar el estrés, dormir mejor, dejar descansar el organismo… todo ello nos ayuda a depurar y ganar en salud".

Consejos Prácticos para un detox efectivo

A continuación encontrarás cinco pequeños-grandes hábitos (pequeños en esfuerzo, pero grandes en resultados) de los planes detox que debemos integrar en nuestra rutina de salud:

Verduras en cada comida: Debido a la cantidad de fitonutrientes que contienen y que actúan como antioxidantes, potentes estimuladores de las enzimas desintoxicantes y ayudan a reducir la inflamación crónica, las dietas basadas en gran medida en verduras dan lugar a un menor riesgo de sufrir enfermedades. No todas son igual de potentes, por ello el top estaría entre brócoli, coles de Bruselas, col rizada o kale y la remolacha.

El consejo es ingerir todos los días al menos una porción de estas, con dos porciones del resto de verduras (judías, espárragos, pimientos morrones, espinacas, zanahorias…). Hay que tener en cuenta la estacionalidad, variando nuestra cesta de la compra según las estaciones.

Bayas de todos los colores:

Escoge y come bayas de todos los colores, ya que también se han convertido en unas campeonas en la prevención de enfermedades por ayudar a contrarrestar y reducir el daño resultante del estrés oxidativo. Arándanos, frambuesas, grosellas, moras… Añade un puñadito diariamente en tus ensaladas o desayunos.

Un snack perfecto que Palasiet propone a sus clientes es juntar frutos secos naturales con frutos rojos. La unión de estos 2 grupos es maravillosa ya que consigue un efecto antiinflamatorio que mejora nuestro sistema inmunitario, laxante y mucho más saciante que una simple pieza de fruta.

Enriquece tus comidas:

Añade semillas de lino trituradas, cúrcuma, jengibre, mostaza en polvo y pimienta negra a tus platos. Estos ingredientes aportan beneficios antiinflamatorios y mejoran la función inmunológica.

Mantén una hidratación adecuada:

Beber al menos cinco vasos de agua al día es esencial para mantener una función corporal óptima.

Ejercicio diario:

Incorpora actividad física regular en tu rutina diaria.

La importancia de la asesoría de expertos

Para cualquier plan detox, especialmente aquellos restrictivos, se recomienda la supervisión de un médico o nutricionista. Sin embargo, para planes que involucren la adopción de hábitos saludables generales, como una mejor alimentación y estilos de vida, no es necesaria una prescripción médica.