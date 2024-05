Descubre el secreto de la pérdida de peso saludable en Benicàssim

Palasiet Thalasso Clínica & Hotel de Benicàssim es uno de los centros más reconocidos en Europa en programas de pérdida de peso de forma saludable y sostenible. "Son los programas más minuciosos y completos que ofrecemos", explica la tecnóloga de alimentos en el centro, Irene Domínguez, quien incide en que "durante su estancia, los clientes se vuelven muy conscientes de la importancia que tiene llevar una dieta equilibrada y saludable, combinada con actividad física, y lo que es más importante, empiezan a sentir los beneficios ellos mismos" .

Los programas que ofrece Palasiet son personalizados y se ponen en práctica tras una consulta médica previa y la realización de un estudio del proceso a seguir. Asimismo, cabe señalar que para someterse a ellos no es necesario el alojamiento en el centro, ya que también puede beneficiarse de ellos un paciente externo que acuda con regularidad al centro y que siga desde su hogar las pautas marcadas por los terapeutas.

El equipo de profesionales de Palasiet, que incluye médico, dietista, terapeutas, fisioterapeuta y entrenador personal, adapta el programa a las necesidades individuales. / Mediterráneo

Completo seguimiento profesional

El tiempo mínimo para llevar a cabo el programa de pérdida de peso es de una semana, sin embargo muchos clientes lo siguen durante varias semanas. En este sentido, los resultados finales están directamente relacionados con la participación individual de los clientes con respecto a las actividades físicas, los tratamientos y la duración del programa.

El equipo de profesionales de Palasiet, que incluye médico, dietista, terapeutas, fisioterapeuta y entrenador personal, adapta el programa a las necesidades individuales de cada persona con el objetivo de maximizar los resultados finales. "Nos encontramos con casos muy diferentes, desde pacientes con movilidad reducida, los que solicitan mucho deporte o los que no tienen una dieta estructurada ni unos horarios para comer y no tienen idea de cómo empezar a perder peso. Cada paciente tendrá su programa adaptado, de forma que maximice sus resultados", afirma Domínguez.

Los expertos de Palasiet elaboran recomendaciones personalizadas para que cada paciente siga una dieta personalizada. / Mediterráneo

Un proceso fácil y asequible

Tras la consulta inicial con el médico, los pacientes tienen una consulta personalizada con la nutricionista, con la que se revisa un cuestionario, se discuten los hábitos alimentarios y se identifican posibles errores y causas existentes detrás del exceso de peso. Además, se les realiza una prueba de bioimpedancia que proporciona información sobre el porcentaje de grasa corporal. En este sentido, cabe recordar que el exceso de grasa hacer que no se tenga la forma corporal deseada y, lo que es más grave, tiene implicaciones para los niveles de colesterol, diabetes, estrés, etc.

Tras recopilar esta información, los expertos elaboran recomendaciones personalizadas para que cada paciente siga una dieta alta en proteínas, depurativa o baja en calorías, para obtener los mejores resultados.

lLos profesionales de Palasiet elaboran un plan personalizado y estructurado de ejercicio, en función de los objetivos personales de cada paciente. / Mediterráneo

Ejercicio físico para una pérdida eficaz

El efecto del ejercicio, junto con la dieta, es de vital importancia en los programas de adelgazamiento. Por este motivo, los profesionales de Palasiet elaboran un plan personalizado y estructurado, en función de los objetivos personales de cada paciente, y teniendo en cuenta los requisitos y limitaciones individuales. De esta forma, las sesiones de entrenamiento pueden estar enfocadas, por ejemplo, a aumentar el metabolismo base (incrementar el consumo energético cuando estamos en reposo), logrando que la combinación de esfuerzo físico y cardiovascular ofrezca mejores resultados que los que se obtendrían centrándose en una zona.

Asimismo, Palasiet intenta que la organización del día sea completa, de manera que los huéspedes no tengan tiempo de aburrirse y que también dispongan de momentos de relax. No obstante, si lo prefieren y lo solicitan, el centro benicense puede repartir los tratamientos durante la mañana y la tarde.

Palasiet emplea una serie de técnicas encaminadas a optimizar los resultados. / Mediterráneo

Tratamientos

La oferta de salud de Palasiet es una de las más completas disponibles, ya que cuenta con numerosos programas. Así, además de la dieta y actividades especializadas, el centro emplea una serie de técnicas encaminadas a optimizar los resultados, como la presoterapia, LPG, chorro a presión y tratamientos de belleza (fajas y envolturas corporales, baños de algas, masajes moldeadores, etc.).

Palasiet intenta que los huéspedes no tengan tiempo de aburrirse y que también dispongan de momentos de relax. / Mediterráneo

Mantenimiento

Después de su estancia en Palasiet, los pacientes reciben un plan personalizado, diseñado para ayudarles a mantener su pérdida de peso a largo plazo. Este plan tiene en cuenta su estilo de vida y preferencias individuales, asegurando que sea realista y cómodo de seguir. Además, el centro proporciona apoyo continuo a través de consultas por correo electrónico, lo que permite a los pacientes realizar preguntas, recibir orientación, y ajustar su dieta y ejercicio según sea necesario. Asimismo, Palasiet recomienda nuevas visitas para evaluar su progreso y ajustar su plan según sea necesario. Asimismo, si la distancia es un problema, los pacientes serán derivados a un especialista local en su área para garantizar que continúen recibiendo el apoyo que necesitan.

Una regla básica pero fundamental que todo el mundo conoce, pero no necesariamente pone en práctica: para perder peso y volumen es imprescindible la combinación de una dieta saludable y actividad física. En este sentido, según Dominguez explica: "Me encuentro con muchos clientes que me dicen dieta sí, pero ejercicio… no me pidas que vaya al gimnasio. Si solo haces la dieta, sin hacer deporte, llegarás a un punto en el que perder más peso se volverá realmente difícil. La naturaleza es muy sabia y el cuerpo se adapta a una dieta baja en calorías volviéndose más eficiente. Si no se tiene cuidado es muy fácil caer en lo que llamamos efecto yoyo. Por este motivo, si realmente quieres alcanzar tu peso ideal, debes estar preparado para seguir un plan de acción nutricional y físico".

Palasiet cuenta con todo lo necesario para obtener los resultados deseados y disfrutar de una experiencia 360 grados. / Mediterráneo

