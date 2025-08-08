El verano es la época preferida de muchos, no solo porque disfrutamos de periodos vacacionales más largos, también porque el buen tiempo nos permite realizar más actividades al aire libre y relajarnos durante más tiempo con familia, amigos o con nosotros mismos. Y es que en la época estival nuestra vida cambia: seguimos otros horarios, relajamos nuestros hábitos alimentarios y tenemos más descanso y mayor disponibilidad de cambiar de ambiente y huir del estrés.

Pero no debemos olvidar que el disfrute va también asociado al cumplimiento de diversas medidas preventivas para protegerse del sol y de los efectos del calor cuando es excesivo y de otras dolencias asociadas a las actividades que más practicamos en esta época del año, como son los deportes acuáticos o los chapuzones, ya sean en la playa o en la piscina.

A continuación te damos multitud de claves y consejos para que disfrutes al máximo del verano y no descuides tu salud.