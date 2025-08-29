SALUD | CONSEJOS
Claves para volver a la rutina con inteligencia tras las vacaciones
Se acaban las vacaciones de verano e, inmediatamente, vuelve la pereza y el desánimo por volver a la rutina. Pero por muy bien que te hayan sentado los días libres, regresar a la normalidad no tiene por qué suponer una tortura y siguiendo algunas sencillas pautas, se puede afrontar la vuelta al trabajo, al colegio o a la universidad con ganas y lleno de energía.
Es muy fácil dejarse llevar por los sentimientos negativos: qué rápido pasa, no me ha dado tiempo a hacer todo lo que quería, no he podido descansar todo lo que necesitaba... son sensaciones que afectan y mucho al estado de ánimo y al bienestar emocional. Se trata del fenómeno conocido como síndrome postvacacional, no es un mito y se puede combatir.
A continuación, te proponemos una serie de claves que pueden lograr que la vuelta a la rutina sea más llevadera.
1. Organización equivale a tiempo
Dedicar veinte minutos para apuntar en la agenda qué vamos a hacer cada día nos ayudará a mentalizarnos y sacar el máximo rendimiento al tiempo libre tras el trabajo u otras obligaciones. Además, hacer listas para luego ir tachando las tareas cumplidas tiene un extraño poder reparador, que hace que nos sintamos bien con nosotros mismos.
Ya lo dijo Umberto Eco: "Las listas son el origen de la cultura". Se trata de un simple hábito que nos ayuda a incrementar la productividad de nuestro día y por lo tanto, de aprovechar mejor el tiempo.
2. Visualización de los buenos momentos
Volver a la rutina tras las vacaciones también tiene su parte buena: el reencuentro con los compañeros, el momento de acostar a los niños mientras les lees un cuento, la clase de pilates... Cada uno tiene sus pequeños tesoros que aportan energía; no dudes en invocarlos cuando los sentimientos negativos vengan a ti.
El deporte siempre es un buen remedio para mantenerse activo y con ganas de afrontar el día a día. Encontrar la actividad que mejor encaja contigo o buscar motivaciones a corto plazo son algunos de los trucos que te pueden ayudar.
3. Di adiós al desorden
El caos y el desorden influyen de forma negativa en nuestra productividad diaria. El poeta francés Paul Claudel afirmaba que "el orden es el placer de la razón pero el desorden es la delicia de la imaginación". Las tareas del hogar son una de las losas del día a día para muchos: están ahí, hay que hacerlas, nunca acaban... Así que en vez de quejarse hay que pasar a la acción.
Ordenar la habitación, dejar la cocina recogida antes de irnos a dormir, hacer sólo una tarea del hogar al día... El orden reporta bienestar y descanso mental, idóneos para afrontar con fuerza nuestras obligaciones diarias.
4. Dale a tu cuerpo alegría
¿Sabías que el baile mejora tanto nuestro estado de ánimo como la imagen que tenemos de nosotros mismos? Pues ya sabes, dale a tu cuerpo alegría y pégate un buen bailoteo, una actividad gratificante. El baile no sólo cambia las percepciones internas y externas, también tiene consecuencias en las acciones: tiene influencia en la producción de hormonas y cambios en el ritmo cardíaco, presión sanguínea y el tono muscular.
La conclusión es que bailar sirve para el cuerpo y para la mente. ¿Tienes miedo al ridículo? Deja los complejos, relájate y disfruta del ritmo. Empezarás la rutina con más fuerza.
5. Manos a la cocina
Para los más cocinillas dedicar un tiempo a los fogones antes de volver a la rutina será un regalo. La cocina es un arte que además de alimentarnos nos ayuda a evadirnos. Cortar patatas o batir huevos a ritmo de música o escuchando un programa de radio nos ayudará a relajarnos y a estar centrados en una tarea.
Además, dejar listos algunos ´tuppers´ evitará que al final de la jornada laboral el poco tiempo del que disponemos lo gastemos cocinando.