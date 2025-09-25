Farmacéuticos: profesionales cercanos y de confianza

Hoy, 25 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Farmacéutico, una fecha que recuerda la importancia de estos profesionales en el cuidado de la salud de la población.

Desde el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón (ICOFCS) «queremos celebrar este día tan significativo para nuestro colectivo poniendo en valor la dedicación y compromiso de los más de 900 colegiados que ejercen en nuestra provincia», señalan desde la entidad provincial.

El farmacéutico castellonense, en opinión del colectivo, no solo está presente en las farmacias comunitarias, ofreciendo cercanía y confianza a los pacientes, sino también en hospitales, laboratorios, distribución, investigación y salud pública. Todos ellos forman parte de un engranaje sanitario esencial que garantiza la seguridad en el uso de los medicamentos y promueve hábitos de vida saludables.

Proximidad

En una provincia diversa, con municipios pequeños en los que la farmacia es muchas veces el recurso sanitario más próximo, la figura del farmacéutico cobra un valor aún mayor. Su presencia constante, incluso en los lugares más alejados, asegura que cada persona pueda acceder a un servicio sanitario de calidad, con cercanía y confianza.

«Desde el ICOFCS queremos agradecer, en una jornada conmemorativa como la del día de hoy, la entrega diaria de todos los farmacéuticos castellonenses, que con profesionalidad y humanidad contribuyen a mejorar la vida de nuestros vecinos», indican desde la institución colegial. No en vano, este día mundial «constituye un homenaje a su labor silenciosa pero imprescindible. Con su esfuerzo y vocación, contribuyen cada día a mejorar la salud y calidad de vida de la población», concluyen.