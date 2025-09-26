Con la llegada del otoño, los expertos en salud y bienestar recomiendan tomar medidas para fortalecer el organismo, reducir el estrés acumulado, y preparar cuerpo y mente para el invierno. Atendiendo a estas necesidades, Palasiet Wellness Clinic & Thalasso presenta Otoño Vital 2025, un programa exclusivo que se posiciona como una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia integral de cuidado personal durante la temporada de transición.

El otoño es la estación perfecta para desacelerar: entre el ritmo frenético del verano y las exigencias del invierno, el cuerpo y la mente necesitan un espacio para reconectar. Otoño Vital 2025 combina tratamientos de talasoterapia, estancias de descanso frente al Mediterráneo, nutrición equilibrada y acompañamiento especializado en hábitos saludables, ofreciendo una experiencia que integra los cinco pilares de Palasiet: medicina, nutrición, actividad física, bienestar emocional y los beneficios del mar.

Los programas de Palasiet son el mejor aliado para el bienestar físico y mental. / Mediterráneo

Desde Palasiet nos señalan que cada vez más viajeros buscan experiencias de wellness travel que les permitan no solo desconectar, sino también cuidar de su salud de manera integral. Según indican, el programa de otoño responde a esa demanda, ofreciendo un refugio donde el cuerpo se revitaliza, la mente se relaja y los hábitos saludables se refuerzan.

Para reinventarse

Otoño Vital 2025 ofrece estancias flexibles, desde dos hasta cinco noches, adaptadas a diferentes necesidades y con un plan personalizado de bienestar. La propuesta está disponible solo del 13 de octubre al 22 de diciembre de 2025, convirtiéndose en la oportunidad perfecta para fortalecer el sistema inmunológico, liberar tensiones y regalarse un tiempo de auténtica desconexión.