Palasiet Wellness Clinic & Thalasso presenta 'Otoño Vital 2025'
El complejo ofrece un programa exclusivo de bienestar integral en la estación de transición
Con la llegada del otoño, los expertos en salud y bienestar recomiendan tomar medidas para fortalecer el organismo, reducir el estrés acumulado, y preparar cuerpo y mente para el invierno. Atendiendo a estas necesidades, Palasiet Wellness Clinic & Thalasso presenta Otoño Vital 2025, un programa exclusivo que se posiciona como una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia integral de cuidado personal durante la temporada de transición.
El otoño es la estación perfecta para desacelerar: entre el ritmo frenético del verano y las exigencias del invierno, el cuerpo y la mente necesitan un espacio para reconectar. Otoño Vital 2025 combina tratamientos de talasoterapia, estancias de descanso frente al Mediterráneo, nutrición equilibrada y acompañamiento especializado en hábitos saludables, ofreciendo una experiencia que integra los cinco pilares de Palasiet: medicina, nutrición, actividad física, bienestar emocional y los beneficios del mar.
Desde Palasiet nos señalan que cada vez más viajeros buscan experiencias de wellness travel que les permitan no solo desconectar, sino también cuidar de su salud de manera integral. Según indican, el programa de otoño responde a esa demanda, ofreciendo un refugio donde el cuerpo se revitaliza, la mente se relaja y los hábitos saludables se refuerzan.
Para reinventarse
Otoño Vital 2025 ofrece estancias flexibles, desde dos hasta cinco noches, adaptadas a diferentes necesidades y con un plan personalizado de bienestar. La propuesta está disponible solo del 13 de octubre al 22 de diciembre de 2025, convirtiéndose en la oportunidad perfecta para fortalecer el sistema inmunológico, liberar tensiones y regalarse un tiempo de auténtica desconexión.
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- Un accidente con tres vehículos en Nules deja un herido grave y paraliza la N-340
- Dos detenidos por circular por la AP-7 en Castellón con diez kilos de adormidera
- Fernando Roig: la normativa ambiental de la UE 'es inasumible para el sector cerámico
- A todo gas' en Almassora: casi 20 conductores multados en carreras ilegales