El boom del 'wellness': Palasiet, referente de un estilo de vida que traspasa generaciones
E. C. B.
El wellness ha dejado de ser una moda pasajera para convertirse en un movimiento global que define cómo entendemos la salud y el bienestar. Hoy, los consumidores buscan algo más que ocio o descanso: demandan experiencias que integren salud física, equilibrio mental y nutrición personalizada. Es en este contexto donde surgen con fuerza los centros wellness y los retiros wellness, espacios diseñados para transformar la vida de las personas.
En España, Palasiet Wellness Clinic & Thalasso, ubicado en Benicàssim, se ha consolidado como uno de los grandes referentes internacionales. No es simplemente uno de los hoteles wellness más emblemáticos del Mediterráneo, sino una clínica de bienestar pionera en talasoterapia que ha sabido adaptarse a las tendencias descritas en informes como el de McKinsey & Company, que señalan al wellness como un sector en expansión que supera ya los 2 billones de dólares.
Palasiet: ciencia, tradición y naturaleza
Desde hace más de 50 años, Palasiet ofrece un enfoque integral basado en la medicina, la talasoterapia, la nutrición funcional, la salud mental y el deporte. Su propuesta combina la atención de un equipo médico multidisciplinar con la experiencia de un entorno natural privilegiado frente al mar. Programas de longevidad, anti-estrés, adelgazamiento, mindfulness y actividad física supervisada son solo algunas de las opciones que atraen a visitantes de todas las generaciones.
El nuevo lujo: cuidarse
El auge de los retiros wellness responde a una necesidad clara: parar, reconectar y aprender a cuidarse. En Palasiet, cada estancia se convierte en una inmersión transformadora, un espacio donde la ciencia se une a la tradición y al mar para ofrecer resultados tangibles.
Un destino intergeneracional
Lo que hace único a Palasiet es su capacidad de atraer a diferentes generaciones. Desde jóvenes que buscan prevenir el burnout hasta personas mayores interesadas en la longevidad saludable, todos encuentran un programa a medida. Esta transversalidad convierte a Palasiet en mucho más que un centro de salud: es un destino wellness que evoluciona con el tiempo y con las personas.
Para obtener más información de Palasiet Wellness Clinic & Thalasso pueden contactar en:
Teléfono: 964 300 250
Correo electrónico: info@palasiet.com
Redes sociales:
Instragram: https://www.instagram.com/palasiet/
Facebook: https://www.facebook.com/elpalasiet/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/palasiet/
Pinterest: https://es.pinterest.com/palasiet/
Tiktok: https://www.tiktok.com/@palasiet
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSiwGEYVKlKTDsAMqarawyg
Cómo llegar: Calle Pontazgo, 11, Benicàssim (Castellón)
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- Un trabajador de 30 años muere en Castellón al electrocutarse en la catenaria del tren
- Casting para un rodaje de Netflix en Castellón
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Porcelanosa presenta nuevos productos y refuerza su alianza con el talento nacional y marcas valencianas