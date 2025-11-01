La inteligencia artificial, aliada de Tambre para acortar el camino hacia el embarazo

La medicina reproductiva vive un momento de transformación gracias a la inteligencia artificial. En ese avance, Grupo Tambre, referente en el sector desde 1978 en Madrid y recién llegado a Alicante, se posiciona como uno de los centros más innovadores de Europa. Su directora científica, la Dra. Ángela Llaneza, participará el próximo 6 de noviembre en el IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial, que se celebrará en el ADDA, para compartir cómo la IA está ayudando a reducir los tiempos y aumentar la eficacia de los tratamientos de fertilidad.

Con casi cinco décadas de experiencia, Tambre ha hecho de la investigación su mejor aliada para mejorar los resultados de sus pacientes.

Tambre fue la primera clínica de España en validar el uso de CHLOE, un sistema de inteligencia artificial que ayuda a los embriólogos a seleccionar el embrión con mayor potencial de implantación.

Pioneros en IA aplicada a la fertilidad

Esta herramienta, basada en el análisis automatizado de imágenes embrionarias, permite reducir las transferencias fallidas y acortar el tiempo necesario para lograr un embarazo, un factor determinante tanto desde el punto de vista médico como emocional.

Además, Tambre es actualmente la única clínica en España que utiliza Matris, un sistema pionero de IA que evalúa la receptividad endometrial mediante imágenes ecográficas. Gracias a esta tecnología, el equipo médico puede determinar el momento más adecuado para realizar la transferencia embrionaria, mejorando las probabilidades de éxito.

«Estamos entrenando el algoritmo con miles de imágenes y datos de pacientes. Su objetivo es ayudarnos a decidir con precisión cuándo el endometrio está preparado para recibir el embrión», explica la Dra. Ángela Llaneza, líder del proyecto Matris.

Para la experta, la incorporación de la inteligencia artificial no solo supone un avance científico, sino también un paso hacia una medicina más humana: «La incertidumbre, el coste del tratamiento y el desgaste emocional son los tres grandes retos a los que se enfrentan los pacientes de fertilidad. Nuestro trabajo con la IA busca reducir ese tiempo de espera y aumentar las probabilidades de éxito desde el primer intento».

En el marco del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial, la especialista compartirá mesa con referentes internacionales en oncología, neurociencia e innovación, destacando el papel de Tambre en la aplicación ética y responsable de la IA al ámbito de la salud reproductiva.

Con su nueva sede en el Panoramis Life & Business de Alicante, Tambre consolida su expansión internacional y su compromiso con el avance de la ciencia reproductiva.

Innovación con raíces sólidas

Desde su origen en Madrid en 1978, la clínica ha ayudado al nacimiento de más de 25.000 bebés y ha mantenido una vocación constante de excelencia, investigación y acompañamiento cercano a cada paciente.

«El objetivo final de la inteligencia artificial en reproducción asistida es muy claro: ayudar a que nuestras pacientes lleguen antes al embarazo», concluye la Dra. Ángela Llaneza.