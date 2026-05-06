El nuevo truco para la limpieza de tu hogar: café mezclado con bicarbonato

La mezcla entre café usado y bicarbonato de sodio se ha convertido en una práctica doméstica cada vez más frecuente dentro de los hogares. Algunos portales especializados como Real Simple y Good Housekeeping la destacan como una rutina más ecológica y responsable, especialmente en un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas sostenibles para el cuidado del hogar. El objetivo principal de este truco es aprovechar los productos de los que ya se dispone a mano, reducir los malos olores y disminuir la generación de residuos innecesarios.

Este tipo de soluciones caseras también responde a una tendencia creciente: sustituir productos químicos industriales por opciones más naturales y económicas. En muchos casos, estos remedios permiten mantener la limpieza del hogar sin necesidad de recurrir a limpiadores agresivos, lo que supone un beneficio tanto para el medio ambiente como para la salud.

¿Por qué es más eficiente usar esta mezcla?

El bicarbonato de sodio es un producto que se caracteriza por ser un neutralizador efectivo de malos olores. Además, cuenta con la capacidad de descomponer residuos orgánicos y grasas, lo que lo convierte en un aliado habitual en tareas de limpieza. Por otro lado, el café usado, al contar con una textura granulada, facilita la eliminación de la suciedad sin dañar las superficies involucradas.

Con esto, el truco permite reutilizar materiales que en un principio serían desechados. De esta forma, se puede reducir la dependencia de productos comerciales y fomentar hábitos más responsables dentro del hogar, impulsando un estilo de vida más sostenible.

¿Cómo preparar este truco?

Lo más importante a tener en cuenta a la hora de preparar la mezcla es que el café usado esté completamente seco para evitar la aparición de moho. Una vez seco, se mezcla con un par de cucharadas de bicarbonato de sodio hasta obtener una textura homogénea, similar a la del café molido original. Después, la mezcla puede colocarse en un recipiente abierto o en una bolsa transpirable para su uso.

Sin embargo, hay que tener en cuenta varias precauciones. El café puede manchar algunas superficies claras o delicadas, por lo que es recomendable probar la mezcla previamente en zonas poco visibles. Además, no se debe utilizar cerca del fregadero ni verterla por el desagüe, ya que podría provocar atascos en las tuberías. Usada correctamente, esta combinación puede convertirse en una alternativa práctica, económica y respetuosa con el entorno.