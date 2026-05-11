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La Real Academia Nacional de Medicina destapa la posible causa del brote de hantavirus: "Aumenta el riesgo de emergencia y propagación de enfermedades"

Los expertos alertan de que la presión humana sobre espacios naturales favorece la aparición de enfermedades emergentes

Los pasajeros afectados por un brote de hantavirus desembarcan del MV Hondius fondeado en Tenerife

Los pasajeros afectados por un brote de hantavirus desembarcan del MV Hondius fondeado en Tenerife / Andrés Gutiérrez

Carlos Jesús Paredes

Carlos Jesús Paredes

La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) ha advertido de que el brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés MV Hondius no solo supone una emergencia sanitaria internacional, sino también una muestra del creciente riesgo epidemiológico asociado a la degradación de los ecosistemas y la presión humana sobre espacios naturales.

A través de un comunicado difundido este lunes, la institución médica relaciona el aumento de enfermedades emergentes con la sobreexplotación de recursos naturales y la expansión de la actividad humana hacia zonas previamente poco alteradas. "A medida que el humano reduce la biodiversidad como consecuencia de la sobreexplotación de recursos y se colonizan espacios en los límites de ecosistemas primigenios, aumenta el riesgo de emergencia y propagación de enfermedades", menciona la RANME en el comunicado. También se destaca que más del 60% de las epidemias provocadas por nuevos microorganismos tienen origen zoonótico, es decir, se transmiten entre animales vertebrados y seres humanos.

El brote se originó a bordo del MV Hondius, un crucero de expedición especializado en turismo de naturaleza y observación de fauna salvaje. El barco, de bandera neerlandesa, partió el pasado 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina, y actualmente se encuentra frente a las costas de Tenerife tras registrarse varios contagios y tres fallecimientos vinculados al virus Andes, una variante del hantavirus presente en Sudamérica.

ECDC ve &quot;posible&quot; que en &quot;próximas semanas&quot; surjan más casos de hantavirus relacionados con el 'MV Hondius'

ECDC ve "posible" que en "próximas semanas" surjan más casos de hantavirus relacionados con el 'MV Hondius' / Europa Press Canarias - Europa Press

En el comunicado, la Academia pone el foco en los cambios ecológicos que favorecen la proliferación de especies capaces de adaptarse a entornos alterados por el ser humano, especialmente microrroedores, considerados uno de los principales reservorios del virus. 

Los expertos plantean como hipótesis que algunos pasajeros pudieran haberse contagiado durante actividades fotográficas realizadas en zonas próximas a Ushuaia, donde abundan aves en grandes muladares. Sin embargo, no se descarta que la exposición al virus pudiera haberse producido en otros puntos de Argentina o Chile, ya que varios turistas llevaban semanas recorriendo ambos países antes de embarcar.

La RANME también destaca la dimensión internacional de la crisis sanitaria. Tras varias evacuaciones médicas realizadas en distintos países, se solicitó apoyo al Gobierno español para coordinar parte de la evacuación desde Tenerife. Mientras tanto, la Comisión Europea se ha limitado a seguir la situación sin intervenir directamente, al considerar que el barco todavía no se encuentra bajo jurisdicción comunitaria.

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Los pasajeros afectados por un brote de hantavirus desembarcan del MV Hondius fondeado en Tenerife

Los pasajeros afectados por un brote de hantavirus desembarcan del MV Hondius fondeado en Tenerife / Andrés Gutiérrez

Pese a la gravedad del brote, la Academia insiste en que el virus Andes presenta una capacidad de transmisión limitada entre personas y considera probable que la situación quede controlada en las próximas semanas mediante rastreo de contactos, cuarentenas y vigilancia epidemiológica.

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