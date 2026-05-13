Convierte la playa en tu gimnasio: 10 ejercicios para ponerte en forma este verano sobre la arena

Con la llegada del buen tiempo, la playa se convierte en el lugar perfecto para relajarse, pero también para hacer ejercicio y mantener una rutina activa.

Si quieres aprovechar al máximo el entorno natural, aquí te dejamos 10 ejercicios efectivos que puedes realizar en la playa para ponerte en forma mientras disfrutas del mar y la arena.

Antes de entrenar

Recuerda, que siempre, antes de hacer ejercicio, hay que calentar de manera correcta para evitar cualquier tipo de lesión. Hacer movilidad de todas las extremidades y un poco de estiramientos de los músculos es ideal para poder tener un entrenamiento efectivo.

1. Correr por la orilla

Correr por la playa es una excelente forma de fortalecer las piernas y mejorar la resistencia cardiovascular. La arena proporciona una mayor resistencia, lo que lo convierte en un ejercicio más desafiante que correr en superficies duras, y a la vez, disfrutar de un maravilloso paisaje.

Correr por la orilla del mar / Pixabay

2. Sentadillas

Las sentadillas son un clásico para trabajar glúteos, piernas y core. Al hacerlas en la arena, te asegurarás de activar más músculos debido a la inestabilidad del terreno.

Sentadillas en la playa / Magnific

3. Flexiones

Las flexiones son ideales para trabajar la parte superior del cuerpo, especialmente los pectorales, hombros y tríceps. Si las haces en la arena, tendrás una superficie más blanda, lo que reducirá el impacto en las muñecas, eso sí, ten en cuenta que acabarás lleno de arena por todas partes.

Flexiones en la playa / Magnific

4. Planchas

Las planchas son un ejercicio fundamental para fortalecer el core. En la playa, con el sol y la brisa del mar, te sentirás más motivado para mantener la postura durante más tiempo, ya que el sonido del mar ayudará a que el tiempo pase más rápido.

Planchas en la playa / Magnific

5. Jumping Jacks

Los saltos de tijera o Jumping Jacks son perfectos para activar el sistema cardiovascular y tonificar todo el cuerpo. Realizarlos en la playa añade un reto extra por la inestabilidad de la arena. Ten en cuenta que igual te salta la arena y acabas hecho un desastre… ¡Un bañito seguro que lo arregla!

6. Abdominales

Puedes hacer abdominales en la arena para trabajar los músculos del abdomen. La arena blanda hará que el ejercicio sea más desafiante, activando más músculos estabilizadores, puedes hacerlo encima de la toalla o directamente sobre la arena.

Ejercicio de abdominales en la playa / PEXELS

7. Burpees

Los burpees son un ejercicio de cuerpo completo que desafía tanto tu fuerza como tu resistencia. Si los haces en la playa, aumentarás la dificultad debido a la arena, lo que hará que el entrenamiento sea más intenso.

8. Zancadas

Las zancadas son perfectas para trabajar los glúteos, muslos y caderas. En la arena, la inestabilidad del terreno hará que el ejercicio sea más efectivo, activando más músculos de los que imaginas.

Mujer haciendo zancadas en la playa / Freepik

9. Flexiones de Tríceps

Utilizando una roca o banco de la playa, haz flexiones de tríceps para trabajar esta zona de los brazos. Este ejercicio es ideal para tonificar y fortalecer los tríceps, y la arena te proporcionará una base suave para los movimientos.

Flexiones de tricpes / PEXELS

10. Elevación de talones

Este ejercicio es excelente para tonificar los músculos de los gemelos y mejorar la estabilidad de los tobillos. Puedes hacerlo en la orilla de la playa, subiendo y bajando los talones mientras te mantienes de pie, usando la resistencia de la arena para hacerlo más desafiante.

Elevación de talones en la playa / IA

¿Cuántos debo hacer de cada?

Lo ideal, es hacer 3 o 4 series, dependiendo de tu forma física, de entre 8 y 12 repeticiones de cada ejercicio. En el caso de las planchas, puedes optar por aguantar 30 segundos o 1 minuto por serie. Recuerda que debes descansar entre uno y dos minutos entre las series para tener un entrenamiento más efectivo.

La playa no es solo un sitio para relajarse, ¡también puede ser un gimnasio al aire libre! Con estos 10 ejercicios, podrás trabajar tu cuerpo, mejorar tu resistencia y disfrutar del entorno natural. Recuerda hidratarte bien y protegerte del sol para entrenar de manera segura. ¡Aprovecha el buen tiempo y pon en marcha tu rutina junto al mar!

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Y por su puesto... ¡No olvides darte un baño después del entrenamiento!